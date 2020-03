Lampertheim. (pol/car) Am Dienstag kommt es auf der Autobahn A67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und Lorsch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet Autofahrer, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Gegen 13.30 Uhr kollidierten nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei zunächst zwei in Richtung Süden fahrende Autos nach einem missglückten Fahrbahnwechsel. Eines der Fahrzeuge prallte in der Folge gegen einen Sattelzug, der ebenfalls gen Süden unterwegs war. Der Lastwagenfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, berührte ein weiteres Auto und durchbrach schließlich die Mittelleitplanke. Auf der Gegenfahrbahn wurden keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Bei dem Unfall wurde zwei Fahrzeuginsassen schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro.

Die linken Fahrspuren sind derzeit (Stand 16 Uhr) in beide Richtungen blockiert. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer aus Richtung Darmstadt, ab Lorsch über die Bundesstraße 47 nach Bensheim und dann auf die parallel verlaufende A5 auszuweichen.

Aus Mannheim in Richtung Norden kann laut Polizei ab dem Autobahnkreuz Viernheim zur A659 nach Weinheim abgefahren und dann ebenfalls die parallel verlaufende A5 genutzt werden.