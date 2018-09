Von Lutz Engert

Weinheim. Güterbahnhof, "Externer Berater" und Finanzen - im Jahresinterview mit OB Heiner Bernhard gab es einige Themen zu beackern. Nicht nur wegen der geplanten Ausweisung eines Gewerbegebiets im Gewann "Breitwiesen". Im RNZ-Gespräch nahm das Stadtoberhaupt auch Stellung zur S-Bahn und gewährte Einblicke ins Privatleben.

Herr Bernhard, in den vergangenen Jahresinterviews haben Sie angekündigt, das Sportabzeichen machen zu wollen. Hat es endlich geklappt?



(schmunzelt) Es hat 2011 noch nicht geklappt. Die Ausdauerdisziplin Fahrradfahren habe ich absolviert, fürs Schwimmen und Leichtathletik hat es aus Zeitgründen mal wieder nicht gereicht.

Immerhin: Kondition war auch in der Lokalpolitik erforderlich. 2011 könnte als Jahr der Bürgerinitiativen in die Stadtgeschichte eingehen. Egal ob Breitwiesen, Wachenberg oder Lärm in der Südstadt - die Weinheimer engagieren sich vielfältig.



Da habe ich eine andere Wahrnehmung. 2011 ragt für mich nicht besonders heraus. Wir haben schon immer viele engagierte Bürger. Meistens solche, die sich nicht für, sondern gegen etwas einsetzen. Die wollen oft aber nicht so sehr im Vordergrund stehen. Dennoch wollen wir dieses Potenzial künftig in anderer Form nutzen.

Wie denn?

Es geht um die Frage, wie wir mit dem Thema Bürgerbeteiligung umgehen. Als vorbildliches Beispiel, das in Kürze auch in der Zeitschrift des Gemeindetags Erwähnung finden wird, nenne ich den Wettbewerb zur Gestaltung des Dürreplatzes. Es muss jedenfalls andere Instrumente geben als jene, mit denen wir in diesem Jahr zu tun hatten, Stichwort Bürgerbefragung zu S 21.

Haben Sie weitere Ideen?

Präzise Ideen noch nicht. Das muss mit dem Gemeinderat diskutiert werden. Ich habe aber mit sehr großem Interesse angeschaut, was in Viernheim seit geraumer Zeit gemacht wird. Das Stichwort heißt hier: Bürgerpanel. Es geht darum, einen repräsentativen Kreis aus der Bürgerschaft gezielt mit Informationen zu versorgen und zu bestimmten Themen zu befragen.

Die gute, alte Bürgerversammlung ist für Sie keine Methode der Zukunft mehr?

Doch, das ist sie. Wir haben die Pflicht, die unmittelbar von einem Projekt oder einer Baumaßnahme Betroffenen ganz besonders zu informieren. Das von uns intensiv genutzte Instrument werde ich auf keinen Fall abschaffen.

Stichwort "Breitwiesen": An keinem anderen Thema haben die Weinheimer zuletzt mehr Anteil genommen als an dem möglichen Gewerbegebiet an der Autobahn. Hat Sie das überrascht?

Nein, nach dieser intensiven Kampagne gegen das Gebiet, habe ich damit gerechnet. Aber ich sage Ihnen, die Resonanz auf eine Bürgerbefragung wäre noch höher gewesen, wenn es in dem Aufruf um die mögliche Bebauung des "Hammelsbrunnen" (Anm. d. Red.: Areal um die GRN-Klinik) gegangen wäre. Das ist ja gemäß Flächennutzungsplan im Moment noch vorgesehen. Wir halten aber nach Abwägung die Breitwiesen für ökologisch und ökonomisch sinnvoller. Ich glaube nicht, dass im Ernst jemand ein Gewerbegebiet am Rande der Weststadt neben dem Krankenhaus will.

Was sagen Sie den Kritikern? Warum braucht Weinheim dieses Gewerbegebiet?

Es gab in der Vergangenheit schon viele Anfragen von Interessierten, die wir nicht befriedigen konnten. Die Ansiedelungen bedeuten in erster Linie Arbeitsplätze und in zweiter Linie Gewerbesteuereinnahmen. Wir sind nicht in der finanziellen Lage, diese Chancen zu verspielen. Städte in der Nachbarschaft sind da schon viel weiter. Wenn man zum Beispiel an der Autobahn 5 Richtung Norden fährt, sieht man, was Bensheim schon erreicht hat.

In anderen Arealen gibt es doch genug Kapazitäten. Hinter der Moschee zum Beispiel.

Aber nicht für Unternehmen, die Grundstücke in einer Größenordnung von vier Hektar haben und von der Autobahn aus gesehen werden wollen.

Dennoch ist der Gegenwind groß. Über 5000 Unterschriften sind kein Pappenstiel und sprechen für sich.

Noch mal. Ich bin der festen Überzeugung, dass es noch mehr gewesen wären, wenn der "Hammelsbrunnen" bebaut werden sollte. Wir werden die Unterschriften mit Hilfe des Melderegisters überprüfen. Das dauert aber ein wenig. Auch die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium bedarf einiger Zeit. Daher kommt das Thema erst im Februar auf die Tagesordnung des Gemeinderats.

Gibt es jetzt einen Bürgerentscheid oder nicht? Sie haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Und das werde ich auch jetzt nicht tun.

Die Bürgerinitiative hat angekündigt, wie die Stadtverwaltung ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Was passiert eigentlich, wenn der Gutachter ein anderes Urteil als Ihrer fällt?

Ich gehe davon aus, dass wir das BI-Gutachten dann erhalten. Über die Zulässigkeit muss dann letztlich der Gemeinderat entscheiden.

Über die "Breitwiesen" wird viel geredet. Über ein anderes umstrittenes Bauprojekt der Vergangenheit, die Schlossberg-Terrassen, wird dagegen kaum noch gesprochen.

Das haben Sie gesagt. Ich rede schon sehr gern darüber. Ich sehe auch nicht mehr, dass es umstritten wäre.

Über die Unstimmigkeiten mit dem Investor Familienheim in Sachen "Windeckplätzchen" reden Sie nicht so gern. Gibt es da einen Sachstand?

Keinen, den ich heute präsentiere. Aber das ist ein Wermutstropfen, der einen ansonsten guten Wein etwas bitterer schmecken lässt. Insgesamt ist diese kleine Unstimmigkeit kein Kriterium, das das gesamte Projekt schlechter macht.

Immer mal wieder ist der Vorwurf zu hören, in Weinheim wird zu viel im Hinterzimmer entscheiden. Zuletzt in Sachen "Externer Berater".



Damit gehe ich ganz gelassen um. Es gibt verschiedene Regularien in der Gemeindeordnung. Wir sind ausreichend transparent. Und was die Entscheidung angeht, den Personalausschuss mit der Betreuung des Beraters zu betrauen: Jeder Gemeinderat, auch wenn er dem Gremium nicht angehört, kann zu den Sitzungen kommen.

Sie haben sich auch lange gegen eine Beratung von außen ausgesprochen. Warum plötzlich die Kehrtwende?

Es geht explizit um die Überprüfung der städtischen Personalstruktur. Mir ist zunehmend klarer geworden, dass wir das nicht selbst effektiv leisten können. Das ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zuzumuten.

Entlassungen sollen ausdrücklich nicht das Ziel der Beratung sein. Warum eigentlich nicht? Damit ließe sich doch am ehesten Geld sparen.



Wir nutzen schon heute die Fluktuation. Wenn uns ein Mitarbeiter verlässt, wird er eben nicht automatisch ersetzt, sondern wir prüfen genau, ob die Leistung noch erforderlich ist oder anders verteilt werden kann. Klar ist aber: Unter ein bestimmtes Level kann ich nicht gehen. Wir bieten eine Service-Dienstleistung an. Und Dienstleistung ist ohne Personal schlicht nicht vorstellbar. Um es deutlich zu sagen: In der Stadtverwaltung sind wir in vielen Bereichen personell an der unteren Grenze.

Überall?

Ja. Aber halt, nein, die Schwerbehindertenquote haben wir zum Beispiel übererfüllt.

Wenn nicht am Personal, wo kann man überhaupt sparen?

Wir haben eine Infrastruktur, die nicht nur für Weinheim ausgelegt ist und auch die Nachbargemeinden berücksichtigt. Das trifft zum Beispiel auf die Schulen oder Sporthallen zu. Da entstehen nun mal Kosten für die Hausmeister oder den Energieverbrauch. Das Einsparpotenzial ist in dieser Hinsicht sicher begrenzt. Allerdings müssen wir uns in Zukunft schon überlegen, welche Gebäude wir uns leisten und von welchen wir uns trennen müssen.

Mit anderen Worten: Die Spielräume sind nach wie vor eng, große Projekte nicht drin. Was sagen Sie den Oberflockenbachern, wann die "Eichelberghalle" kommt?



Da sage ich gar nichts zu. In Lützelsachsen und in Hohensachsen wecke ich sonst ähnliche Ansprüche. Ich wollte einen Moderationsprozess initiieren, um mit allen Betroffenen zu reden. Die Idee ist übrigens auch bei den Oberflockenbachern gut angekommen. Sie hatten die berechtigte Hoffnung, sich mit ihrem Anliegen durchzusetzen und mit guten Argumenten zu überzeugen. Leider hat sich der Gemeinderat gegen einen Moderationsprozess entschieden.

Bedauern Sie das?

Ja, weil es viele Leute bewegt. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen und ihnen zuhören. Stichwort Bürgerbeteiligung.

Zurück zu den Weinheimer Großprojekten: Demnächst wird rund um den Bahnhof oder zum Beispiel auf dem Güterbahnhof-Areal gebuddelt. Zeit wird's ...

Ich habe weder für das eine oder das andere Areal einen hohen Leidensdruck empfunden. Die Grundstücke gehören uns ja nicht. Aber es ist gut, dass es privates unternehmerisches Engagement gibt.

Aber wird das nicht des Guten zu viel? Zumal sich bei "Drei Glocken" in Zukunft großflächig Einzelhandel ansiedeln soll?

Ich habe schon die Sorge, dass wir nicht genug Kaufkraft in der Stadt haben. Aber der Gemeinderat hat so entschieden. Und sämtliche Investoren haben einschlägige Gutachten eingeholt. Sie würden nicht ohne vorhergegangene Prüfung investieren, davon ist ja wohl auszugehen.

Apropos Geschäftsleben: In der "Weinheim Galerie" tat sich im vergangenen Jahr einiges. Vor allem was das leitende Personal angeht. Drei Center-Manager in einem Jahr - Kontinuität sieht anders aus.

Das tangiert mich sehr. Ich hatte vor Kurzem ein Gespräch mit dem neuen Center-Manager und habe einen guten Eindruck von ihm gewonnen. Ich bin sehr optimistisch, es sind einige Aktionen in der Planung.

Auch die Logos an der Ostfassade?

(lacht) Das war meine erste Frage. Die Sache ist in der Pipeline.

Länger auf sich warten lässt dagegen die S-Bahn.



Das geht über meinen Horizont. Das Datum "Ende 2015" stand seit einiger Zeit fest. Wir haben das ja fast als Trophäe vor uns hergetragen. Jetzt ist wieder Lobbyarbeit gefragt. Allerdings geht das über die Ebene der Lokalpolitik hinaus. Wir müssen die politischen Vertreter in Land und Bund vor den Karren spannen. Die Abgeordneten müssen kräftig ziehen.

Eine andere Bahn, die OEG, fährt neuerdings zweigleisig. Die Stadt Weinheim hat viel Geld investiert.

Das ist gut investiertes Geld.

Trotz Anlaufschwierigkeiten?

Ja. Von Heidelberg bis Schriesheim läuft der Verkehr zweigleisig ohne Probleme. Das sind die berühmten Kinderkrankheiten. Aber wir verfolgen das mit großer Aufmerksamkeit und haben den Verantwortlichen auf allen Ebenen die Unzufriedenheit der Kunden mitgeteilt.

Fast schon Kontinuität hat die Kritik an Ihrer Amtsführung - vor allem aus den Reihen von "Weinheim Plus". Ärgert Sie das?

Nein. Was mich ärgert, sind Art und Inhalte der Anfragen. Das geht zum Teil tief in die Verwaltung hinein und sorgt für Ärger und Frustration. Stichwort "Wertschätzungskultur". Die ist noch nicht bei jedem angekommen. Dabei müsste es im Interesse aller Stadträte sein, dass mit Freude in der Verwaltung gearbeitet wird.

Die Diskussionskultur im Gemeinderat lässt schon etwas zu wünschen übrig.



Ich werde das Thema nicht mehr ansprechen, ich habe es schon so oft gemacht. Da muss jetzt etwas aus der Mitte des Gemeinderats kommen.

Auf dem OB-Wunschzettel fürs nächste Jahr steht das Thema also nicht.



Daran hatte ich bislang nicht gedacht.

Was steht drauf?

Dass wir die Projekte, die wir in diesem Jahr angepackt haben, im nächsten Jahr weiter vorantreiben können. Das fängt bei der Sanierung der Fußgängerzone in der Hauptstraße an, geht über den Zentralen Omnibusbahnhof, die diversen Baugebiete und endet bei der Gestaltung des Dürreplatzes im Jahr darauf. Auch die S-Bahn wollen wir wieder auf die richtige Zeitschiene setzen.

Bleibt eigentlich nur noch das Thema "Bildung" - ein Steckenpferd von Ihnen.

Wir sind jetzt im ersten Jahr "Bildungsregion" und auf diesem Gebiet schon sehr weit gekommen. Das registriere ich mit Freude. Ich wünsche mir, dass wir die Qualität der Betreuung weiter verbessern und die Zahl der Angebote noch weiter erhöhen können.

Und was wünscht sich der Privatmann Heiner Bernhard zum Jahresabschluss? Vielleicht endlich das Sportabzeichen?

Das ist mein Mantra. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Genauso wie die Intervalle zwischen den Wanderungen mit Familie und Freunden zu verkürzen.