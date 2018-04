Weinheim. (RNZ) Die Aktiven der Bürgerinitiative (BI) "Schützt die Breitwiesen" fordern die Einberufung eines Runden Tisches, der nach dem Bürgerentscheid vom 22. September "ergebnisoffen" über das Thema Gewerbeflächen diskutieren soll. Das geht aus einem offenen Brief hervor, den die BI vergangene Woche an die Stadtspitze und den Gemeinderat geschickt hat.

"Ende September haben die Weinheimer entschieden, dass die Ausweisung von Gewerbeflächen auf den Breitwiesen unterbleibt, und die bisherige Ausweisung von Gewerbeflächen im Gebiet Hammelsbrunnen erhalten bleibt", fassen die BI-Aktiven die derzeitige Lage prägnant zusammen. Man sei aber von Anfang an für ein vorsichtiges Vorgehen beim Verbauen von Flächen und damit auch für den Erhalt des Hammelsbrunnens als Grünzug eingetreten. Dies decke sich auch mit dem Wunsch derjenigen Mitglieder im Gemeinderat, die für ein "Nein" beim Bürgerentscheid votiert und für den "Erhalt des ökologisch wertvollen Gewanns Hammelsbrunnen an der GRN-Klinik" geworben hätten.

"Wir wissen nicht, wie der Gemeinderat nun mit dieser Situation umgehen will. Wir stehen aber zu unserem Wort und bieten unsere konstruktive Zusammenarbeit an", schreiben die BI-Mitglieder. Grundsätzlich solle keine Entscheidung übers Knie gebrochen, sondern in Ruhe darüber nachgedacht werden, wie sich die Gewerbeentwicklung künftig darstellen soll. Vielmehr solle über alle denkbaren Alternativen ergebnisoffen diskutiert werden. "Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist nicht als Auftrag für eine schnelle Hammelsbrunnen-Bebauung zu interpretieren", ist sich die BI sicher. Viele wollten beide Flächen von Gewerbe-Bebauung freihalten.

"Wir interpretieren das Ergebnis dahingehend, dass die Bewohner Weinheims an den Themen Stadt- und insbesondere Gewerbeentwicklung sehr interessiert sind." Die Bürger wollten angehört und beteiligt werden. Dies zeige die hohe Wahlbeteiligung. Der Gemeinderat, das von den Wählern beauftragte Gremium, könne sich seines Mandats rückversichern, indem zum Thema Gewerbeentwicklung eine breite Bürgerbeteiligung stattfinde.

Daher seien Entscheidungen ohne öffentliche Beteiligung nicht angebracht. An einem "Runden Tisch" mit einem gemeinsam festzulegenden Gremium lasse sich dagegen sicherlich eine konsensfähige Lösung erarbeiten, meint die BI.