Von Günther Grosch

Weinheim. Das Erbe des langjährigen Vorstandsmitglieds Uwe Bleich, der mit Beginn dieses Jahres an die Spitze der Hector Stiftung II gewechselt ist, zahlt sich aus. Angesichts eines von 10,6 Millionen Euro auf knapp 13,1 Millionen Euro gestiegenen Provisionsüberschusses - was einem Plus von 23 Prozent entspricht und 42 Prozent des Rohertrags ausmacht - sprach Volksbank-Vorstandssprecher Manfred Soßong beim Bilanzpressegespräch von "fast so etwas wie einem Alleinstellungsmerkmal" des Weinheimer Geldinstituts. Branchenüblich sei ein Verhältnis von drei Viertel Zinsüberschuss zu einem Viertel Provisionsüberschuss.

Bilanzsumme: 1,17 Milliarden (Vorjahr: 1,04 Milliarden) Euro; Buchkredite: 580,96 Millionen (563,41 Millionen) Euro; Wertpapieranlagen: 240,82 Millionen (170,89 Millionen) Euro; Kundenanlagen: 974,52 Millionen (170,89 Millionen) Euro; Zinsüberschuss: 18,27 Millionen (19,60 Millionen) Euro; Provisionsüberschuss: 13,08 Millionen (10,63 Millionen) Euro; Personalaufwand: 12,51 Millionen (11,77 Millionen) Euro; Sachaufwand: 6,43 Millionen (6,05 Millionen) Euro; Verwaltungsaufwand: 19,90 Millionen (18,86 Millionen) Euro; Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit: 9,94 Millionen (9,39 Millionen) Euro; Steuern: 3,21 Millionen (2,80 Millionen) Euro; Jahresüberschuss: 5,73 Millionen (5,59 Millionen) Euro; Cost-Income-Ratio: 66 Cent (64 Cent); Anzahl Mitglieder: 20 687 (20 595) Anzahl Mitarbeiter: 200 (199)

"Das Jahr des 150. Geburtstags der Bank könnte nicht besser anfangen", hatten Soßong und sein Vorstandskollege Carsten Müller aber noch mehr positive Nachrichten parat. Nicht nur, dass man die zurückliegenden eineinhalb Jahrhunderte ohne Fusionen gemeistert hatte: "Auch die Bilanz stimmt."

2014 hatte man mit 1,04 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze überschritten. Jetzt schloss man das Geschäftsjahr 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1,17 Milliarden Euro und einem Anstieg um 12,1 Prozent ab. Aber auch die Tatsache, dass sich der Zinsüberschuss von 19,6 Millionen auf 18,3 Millionen Euro "nur" um knapp 6,8 Prozent verringerte, werten die Bankvorstände als Erfolg. Angesichts sich weiter auf niedrigstem Niveau befindender Zinsen stelle dies ein "außergewöhnlich gutes Ergebnis" dar.

Getragen wird die Erfolgsgeschichte der Bank von der allgemeinen Konjunkturlage in der Bundesrepublik. "Sie hängt aber auch mit der guten Entwicklung in der Region sowie der überdurchschnittlich starken Einkaufsstruktur und Kaufkraft zusammen", so Soßong. Ablesbar ist dies nicht zuletzt anhand der Kundenanlagen, die sich im Vergleich zum Vorjahr von 852,5 Millionen auf 974,5 Millionen Euro (plus 14,3 Prozent) erhöhten.

"Was auf der einen Seite zwar erstaunlich erscheint, weil es auf normale Einlagen kaum noch Zinsen gibt. Auf der anderen Seite aber auch ein Beleg dafür ist, dass die Kunden unserer Bank ein großes Vertrauen entgegenbringen", verwies Müller auf die Buchkredite, die von 563,4 Millionen auf 580,96 Millionen Euro (plus 3,1 Prozent) kletterten.

Klare Marschroute des Vorstandsduos: Das Kerngeschäft liegt im Wertpapiergeschäft und hier vor allem bei Fonds mit Blick auf eine ausgewogene Risikostruktur. Das dies gelang, verdeutlichen auch hier die Zahlen. Mit einem Anstieg von 170,89 Millionen auf 240,82 Millionen Euro verzeichneten die Anlagen einen Anstieg um 40,9 Prozent. "Zwar erhöhten sich auch die Verwaltungsaufwendungen von 18,8 Millionen auf 19,9 Millionen Euro (plus 5,5 Prozent). "Den Jahresüberschuss konnten wir dennoch um 2,4 Prozent auf 5,7 Millionen Euro steigern", so die Erfolgsmeldung von Soßong und Müller.

Die Cost-Income-Ratio (CIR) - gemeint ist das Aufwand-Ertrag-Verhältnis - lag bei 66 Cent, im Vorjahr waren es noch 64 Cent. "Im Wettbewerb der Banken kann sich auch dieses Ergebnis sehen lassen", sagte Soßong. Der Durchschnittswert vergleichbarer Banken liegt bei 67,5 Cent.

"Stark gefordert" sieht sich die Weinheimer Traditionsbank durch die immer umfangreicher werdende "Regulatorik". Hinzu kommen die von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschläge zu einem stufenweisen Aufbau der europäischen Einlagensicherung.

"Das beste aus zwei Welten zu vereinen" lautet die Strategie, auf die die Volksbank bei der Betreuung ihrer Firmenkunden setzt. Zu den "klassischen Beratungsthemen" wie Planung, Finanzierung und Absicherung setzt die Bank künftig verstärkt auf den Einsatz von speziell ausgebildeten Fachberatern.

Erfolg verzeichnete die Bank mit ihrer erst 2015 gestarteten Initiative "Talentwerkstatt". Sie richtet sich an Schüler, die noch zwei Jahre vor ihrem Schulabschluss stehen. Das Ziel: Talente zu entdecken und zu fördern. Der "Bundesverband Deutscher Unternehmensberater" und das "Demographie Netzwerk" haben die Initiative mit dem "Demografie Exzellenz Award" ausgezeichnet.

Nicht zuletzt hat man im vergangenen Jahr eine "Innovationswerkstatt" gegründet. Dahinter verbirgt sich eine "Denkfabrik ausgewählter Mitarbeiter", die sich intensiv mit Zukunftsfragen auseinandersetzt. Ein Punkt ist dabei die Frage, wie die Filialen künftig aussehen und wo sie sich idealerweise befinden sollten.

"Last but not least" will man die Kundenfreundlichkeit noch auf anderem Gebiet optimieren. Dabei soll die geringe Zahl der Kundenparkplätze an der Hauptstelle um 13 erhöht werden. Auf ein positives Ergebnis der Gespräche mit dem Betriebsrat vertrauend, könnte die von Mitarbeitern genutzte Tiefgarage in der Bismarckstraße den Kunden zur Verfügung gestellt werden.