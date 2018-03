Von Annette Schröder

Hirschberg/Heddesheim. Der Sicherheitsbericht zu einem Antrag der Firma Döderlein Spedition lässt nichts Gutes erahnen: "Kommt es zu Störungen (Unfall/Brand), kann es zur Emission von gefährlichen Stoffen kommen. Dies kann zur Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch, Umwelt und zu Sachschäden führen." Da sorgen sich sowohl Hirschberg als auch Heddesheim um das Wohl ihrer Bürger.

Denn das seit 2008 im Gewerbepark Hirschberg-Süd betriebene Logistikzentrum soll umgenutzt werden. Neben den bisherigen Gefahrenstoffen möchte Döderlein künftig auch giftige und sehr giftige Stoffe sowie größere Mengen brennbarer Flüssigkeiten einlagern, die einer immissionsrechtlichen Genehmigung durch das Regierungspräsidium bedürfen.

Auf RNZ-Nachfrage hieß es vonseiten der Spedition, dass es sich dabei aber nur um Stoffe handele, die giftige Bestandteile enthielten. Wie zum Beispiel Klebstoff oder Lösungsmittel, die erst beim Verschlucken gefährlich werden könnten. "Außerdem dürften wir sowieso schon giftige Stoffe - in kleineren Mengen - lagern, was wir bislang aber nicht tun", ließ das Logistikzentrum verlauten. Insgesamt möchte Döderlein nun 800 Tonnen brennbare Gase, vier Tonnen sehr giftige Stoffe und 151 giftige Stoffe unterbringen.

Bislang befinden sich laut Sicherheitsbericht im Logistikzentrum 3000 verschiedene Artikel aus der Produktionspalette diverser Kunden wie Reinigungs- und Pflegemittel oder auch Korrosions- und Lärmschutzprodukte. Laut Döderlein würden die giftigen und sehr giftigen Stoffe - sollte deren Lagerung genehmigt werden - nur ein Prozent der Gesamtmenge ausmachen. Außerdem geht die Spedition nicht davon aus, dass Gefahren für Mensch und Umwelt drohen: "Es handelt sich hier um eine passive Lagerung, das heißt, es werden weder Gebinde geöffnet noch umgefüllt." Etwas austreten könne maximal bei der Havarie. Das Schutzgutachten geht nach der Überprüfung verschiedener Szenarien aber davon aus, dass "die vom Betreiber entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden, um Störfälle zu verhindern". "Von den Stoffen gehen im bestimmungsgemäßen Betrieb keine Gefahren aus."

Für Hirschberg stellt sich die Sachlage aber klar da: Die Verwaltung hat den Döderlein-Antrag baurechtlich beurteilt. Und danach sei das Vorhaben nicht zulässig, sagte Bürgermeister Manuel Just der RNZ. Denn das Areal ist als Gewerbegebiet ausgewiesen, die Baunutzungsordnung sieht die Lagerung solcher Stoffe in einem Industriegebiet vor. Ihre Stellungnahme hat die Gemeinde Hirschberg bereits an das Regierungspräsidium Karlsruhe weitergegeben. In Heddesheim steht dies noch aus. Dort tagt am kommenden Donnerstag der Gemeinderat zu dem Thema. Die Verwaltung hat im Sicherheitsbericht aber schon einige Kritikpunkte ausgemacht. Zum Beispiel sei es nicht richtig, dass sich die nächstgelegene Wohnbebauung erst in 1,3 Kilometern Entfernung befinde. "Die nächstgelegene Wohnung auf Heddesheimer Gemarkung ist lediglich circa 150 Meter vom beantragten Vorhaben entfernt", heißt es in der Vorlage. Auch eventuelle Gefährdungen im Störfall seien für diesen Bereich nicht untersucht worden.

Außerdem berücksichtige der Sicherheitsbericht nicht, ob es Gefahren für die im Gewerbegebiet Heddesheim arbeitenden Menschen geben könnte. Dies sei auch nicht in Bezug auf den dem Vorhaben gegenüberliegenden Bahnhof Heddesheim/Hirschberg untersucht worden. Diese Stellungnahme soll an das Regierungspräsidium Karlsruhe gehen, das letztlich die Entscheidung trifft.

Info: Heddesheimer Gemeinderat am Donnerstag, 1. März, um 17 Uhr, im Sitzungssaal des Bürgerhauses.