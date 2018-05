Schriesheim. (sk) Im Tunnel herrscht stockfinstere Nacht, an seinem Ende sieht man die Rücklichter eines Fahrrads, eine helle Jacke und ein paar Reflektoren. Der Tunnel simuliert eine nächtliche Szene, mal guckt man durch klares, mal durch verkratztes Glas, das die schlechte Sicht bei beschlagenen Autofenstern nachstellt. Der Blick fällt auf eine Puppe, die auf einem Rad sitzt - das glaubt der Betrachter jedenfalls. Das sechs Meter lange Ungetüm aus Planen gehört zur Ausrüstung von Michael Fröhlich und Andreas Riemann, die damit im Auftrag des ADFC an den Schulen der Region unterwegs sind. Jetzt sind sie an der Kurpfalz-Realschule, wo sie auf Einladung von Lehrer Winfried Vetter alle paar Jahre Station machen und den jüngeren Schülern klassenweise einen Blick in den Tunnel sowie eine Überprüfung ihrer Fahrräder samt "Mängelliste" anbieten.

"Was habt ihr in dem Tunnel gesehen", fragt Fröhlich die Siebtklässler, die mit ihrer Lehrerin Gabriele Uhl in den Tunnel gucken dürfen. "Einen Fahrradfahrer", stimmen die Schüler überein. Tatsächlich sind es aber zwei. Der zweite "Dummy" ist wegen seiner dunklen Kleidung, vor allem aber wegen fehlender Lichter, überhaupt nicht zu sehen. "O mein Gott", entfährt es einem Mädchen.

Nachdenklichkeit breitet sich auch bei ihren Klassenkameraden aus, als Fröhlich über Bremswege und Reaktionszeiten beim Autofahren referiert: Bei Tempo 50 ist der Bremsweg immerhin 25 Meter lang, gebremst wird erst nach der klassischen "Schreck-Sekunde". Riemann erklärt die Hintergründe der Aktion: "Wir wollen ein Bewusstsein schaffen, dass man sich am besten selbst schützt, indem man gut sichtbar ist."