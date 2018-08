Von Axel Sturm

Ladenburg/Dossenheim. Die Ladenburgerin Jule Walz und die Dossenheimerin Jessica Platten besuchen beide die Schriesheimer Kurpfalz-Realschule. Die 13-jährigen Freundinnen haben gemeinsame Interessen und verstehen sich blendend. Daher waren sich Jessica und Jule auch sofort einig, eine Weihnachtsidee umzusetzen, die ihnen in den Sinn kam.

Als Jule ihren Eltern in diesem Jahr ihren ausnahmsweise kostspieligen Weihnachtswunsch mitteilte, mündete das Gespräch in eine kleine Diskussion. Jule wurde bewusst, dass es Kindern und Jugendlichen, die in einer intakten Familie leben dürfen, in Deutschland materiell nicht schlecht geht. Es stehen jedoch nicht alle Kinder und Jugendlichen auf der Sonnenseite des Lebens, war das Fazit der Familiendiskussion, die für Jule sehr hilfreich war. Sie ist ein aufgewecktes und interessiertes Mädchen.

Wenig später rief Jule ihre Dossenheimer Freundin an, um ihr ihre Weihnachtsidee mitzuteilen. Sie hatte sich vorgenommen, den Kindern des Hauses Mirabelle, dem heilpädagogischen Kinderheim der AWO in Ladenburg, eine Weihnachtsüberraschung zu bereiten. Jessica war sofort dabei. Ein wenig Eigennutz sollte die Aktion aber auch haben, denn Jule und Jessica hatten für das schulische Projekt "Soziales Engagement" ein passendes Thema gefunden. Die Projekttage finden eigentlich erst im Frühjahr statt, aber die Lehrer fanden die Idee so gut, dass Jule und Jessica schon jetzt mit dem Projekt beginnen durften.

Die Schülerinnen kontaktierten schon Anfang Dezember die 20 Kinder des Kinderheims am Neuweg, um sie näher kennen zu lernen. Sie erstellten von jedem Kind ein Profil, und es wurde ein Wunschzettel beigelegt, den jedes Kind ausfüllen durfte. Für jedes Heimkind stand ein "Etat" von jeweils 20 Euro zur Verfügung.

Die Kinder und Jugendlichen wünschten sich Fußbälle, Kosmetikartikel, aber auch Gutscheine, um Neuheiten des Medienzeitalters anschaffen zu können. "Die Kinder haben sich auch deshalb gefreut, weil wir persönlich nach ihren Wünschen gefragt haben", bauten Jule und Jessica ein nettes persönliches Verhältnis zu den Kindern auf. Von ihnen erfuhren sie auch über einzelne Schicksale. "Es kann echt hart sein, in einem Kinderheim zu wohnen", erzählte Jule der RNZ, dass sie selbst wohl zerbrechen würde, wenn sie nicht bei ihren Eltern leben könnte. Auch der Kontakt zu Opa und Oma ist Jule sehr wichtig und die Zusammentreffen mit ihren Cousins genießt die 13-jährige Ladenburgerin ebenfalls sehr.

Die Heimkinder kennen zu lernen, war für die beiden eine große Motivation, das Projekt erfolgreich anzugehen. Da Jule und Jessica die Geschenke nicht selbst finanzieren konnten, machten sie sich auf Sponsorensuche. "Wir sind stolz, dass wir für jedes Kind einen Geschenkpaten gewinnen konnten", freuten sich die beiden 13-Jährigen, dass ihre Idee von Freunden, Bekannten und Geschäftsleuten unterstützt wurde. Auch Opa Hans hat eine Patenschaft übernommen, freute sich Jule. Der stellvertretende Rektor der Kurpfalz-Realschule, Michael Schneider, war auch dabei, denn er findet die Idee der beiden Schülerinnen einfach toll. Da Jules Papa, Markus Walz, in Ladenburg eine bekannte Person ist, war die Sponsorensuche gar nicht so schwer, erzählte Jule. Gute Kontakte sind auch für die Umsetzung von sozialen Projekten hilfreich.

Beide waren jedenfalls glücklich, dass alle Weihnachtswünsche der Kinder des Hauses Mirabelle erfüllt werden konnten. Die Geschenke wurden von den beiden noch weihnachtlich verpackt und am gestrigen Dienstag im Haus Mirabelle überreicht. Die Freude der Kinder war groß. Tränen der Rührung hatten aber auch Jessica und Jule in den Augen, als sie die Dankbarkeit der Kinder spürten. "Dass sich die Kinder so gefreut haben, war unser schönster Lohn für die Arbeit, die uns allerdings viel Freude bereitet hat", sagten sie der RNZ.

Nun hoffen die beiden Schülerinnen auf eine gute Note für ihr Projekt "Soziales Engagement". Jule und Jessica werden im März ihre gesammelten Erfahrungen in einem Referat vorstellen, auf das sie sich schon jetzt freuen. Von den Kindern des Hauses Mirabelle haben Jule und Jessica jetzt schon eine Eins plus erhalten, denn was gibt es Schöneres als soziales Engagement zu zeigen - und das nicht nur zur Weihnachtszeit.