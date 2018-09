Großer Andrang herrschte an diesem Pflanzenstand im Schulhof. Mittags ließ das allgemeine Besucherinteresse allerdings stark nach. Foto: sti

Edingen-Neckarhausen. (sti) Kürzlich wurde beim Edinger Sommertagszug unter strahlender Sonne der Winter verbrannt; nun rächte sich "Väterchen Frost" bei der Pflanzenbörse der Lokalen Agenda 21 in Neckarhausen - mit empfindlicher Kälte und eisigen Windböen. Und das, obwohl doch die Veranstaltung mit ihrer bunten Vielfalt an Setzlingen, Jungpflänzchen oder Saatgut geradezu symbolisch für das Strih-Strah-Stroh-Motto stehen soll: "Wir wollen in den Garten und auf den Sommer warten".

Auf Besucher warten musste indessen am Samstagvormittag keiner der rund 25 überwiegend semiprofessionellen Anbieter. Einige Pflanzenbörsen-Fans kamen sogar schon vor dem offiziellen Start zum Hof der Graf-von-Oberndorff- Schule, den die Organisatorinnen Ruth Stegmann und Maryvonne Le Flecher statt des von Baugerüsten verstellten Schlosshofes gewählt hatten. "Die Kunden kommen extra früh und gezielt wegen ganz bestimmter Sorten", erklärte Stegmann den ersten Ansturm auf einzelne Stände.

Überhaupt zähle neben der Breite des Nutz- und Zierpflanzenangebots mehr und mehr die Sortimenttiefe. Paradebeispiel war wieder "Tomatenfrau" Melanie Grabner mit ihren mehr als 50 zum Teil sehr alten "Paradeiser"-Sorten. Oder die "Chili-Familie" Schmidt aus Mutterstadt, die ihr Züchter-Steckenpferd ganz der scharfen Pfefferschote widmet und es mit der "schärfsten Chili der Welt" sogar ins Buch der Rekorde schaffte.

Ungleich milder waren die kreativen Kräutertee-Mischungen eines Teilnehmers mit einem Namen wie aus dem Bilderbuch der Gärtnerromantik: Der junge Schweizer Matthias Lilienmond hat mit seiner Frau Sabine in Morbach im Hunsrück die "Regenbogenschmiede" gegründet, als Oase ganzheitlich-naturnahen Lebens, Handwerkens und Wirkens. Dazu gehört die Saatgutvermehrung, bewusst im kleinen Rahmen, aber mit großer Artenvielfalt, wie der Stand zeigte.

Schade war, dass der Neckarhäuser Obst- und Gartenbauverein diesmal nicht teilnahm: "Für uns ist es zu früh", verwies Vorsitzender Kurt Birkhof auf den langen Winter. Der Verein ziehe schließlich alles im Freien. "Und wir können keine Wurzeln auf den Tisch legen", so Birkhof. Abgesagt hatte auch der Schlossparkfreunde-Verein, der die Pflanzenbörse in den Vorjahren, direkt am Park, stets zur Präsentation nutzte. Zudem fehlte die beliebte Fundräder-Versteigerung der Gemeinde.

Wie immer bienenfleißig waren die Neckarhäuser Landfrauen. Unzählige Kuchen und Torten hatten Gisela Bühler und ihre Kolleginnen zur süßen Verpflegung gebacken. Dazu machten Kaffee und heiße Würstchen ihre "Caféteria" im Schulhof zum ständigen Aufwärm-Magneten. Zwischen den Stelzen des Klassenzimmer-Trakts hatte auch der örtliche BUND seinen Infostand, nebst Liederbegleitung seines Vorsitzenden, des Gitarrenbarden"Stips". Als treue Freunde der Pflanzenbörse zeigte die Gruppe "Edi-Folk" wieder einen Strauß griechischer Volkstänze und auch Adi Priblis TVN-Einradgruppe hatte hier die passende Auftrittsfläche.

Am Nachmittag ebbte das Besucherinteresse schneller ab als sonst. Umso dankbarer war Stegmann, dass in der Schul-Aula die Initiative KIEN mit einem Stummfilm-Event eine weitere Programm-Perle bot. Ebenso klappte die Zusammenarbeit mit der Graf-von-Oberndorff-Schule bestens. Rektorin Angelika Engelhardt war "sehr glücklich, diese Veranstaltung bei uns zu haben".