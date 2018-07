Von Alexander Albrecht

Hirschberg/Weinheim. Schon in rund zwei Monaten könnte in Hirschberg mit der Suche nach Erdöl begonnen werden. Zumindest hat der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstagabend der Heidelberger Firma Rheinpetroleum grünes Licht für seismische Messungen im Untergrund gegeben (die RNZ berichtete). Eine endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat vielleicht schon in der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag.

Das 75 Quadratkilometer große Versuchsfeld im Oberrheingraben umfasst nicht nur Teile Großsachsens (Leutershausen ist nicht tangiert), sondern auch Weinheim. Dort hat man großes Interesse an den Messdaten - nicht nur mit Blick auf eventuell vorhandenes Erdöl. Denn die Untersuchungen von Rheinpetroleum (Kosten: rund 2,5 Millionen Euro) sollen auch Hinweise zum geplanten Geothermiekraftwerk in Weinheim liefern.

Die Weinheimer Stadtverwaltung und der Gemeinderat sind sich darüber einig, dass das "Projekt Erdwärme" voran getrieben werden soll. "Die geplante 3-D-Seismik der Firma Rheinpetroleum ist für uns daher eine passende Gelegenheit, denn die dabei erhobenen Daten sind auch nutzbar, um die geologischen Voraussetzungen für Geothermie zu erkennen", sagt Weinheims Stadt-Sprecher Roland Kern.

Deshalb sei nach einem ATU-Beschluss im Mai eine Vereinbarung mit dem Heidelberger Unternehmen geschlossen worden. Relevante Daten sollen von Rheinpetroleum gekauft und verwertet werden. "Das ist die günstigste Lösung", erklärt Kern weiter. Aber (noch) keine bezahlbare. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von rund einer halben Million Euro.

Das kann die Kommune, so Kern, "natürlich nicht alleine stemmen." Geplant ist daher eine Betreibergesellschaft, in der Stadt und Weinheimer Stadtwerke vertreten sind, ein weiterer Partner jedoch als Mit-Investor auftritt. "In Frage kommen da zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen oder andere Firmen, die später auch Interesse am Betrieb eines Geothermie-Kraftwerks haben könnten", sagt Kern.

Laut dem Weinheimer Ersten Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner sind die Gespräche mit einem möglichen Mit-Investor "schon weit gediehen". Noch vor Weihnachten könnte es eine Einigung mit dem Unternehmen geben.