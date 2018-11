Von Silke Beckmann

Ladenburg. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Am vergangenen Wochenende hatte sich das "La-O-La"-Team, das im Mai an der zwölften Allgäu-Orient-Rallye teilnimmt, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts präsentiert und freute sich vor allem über Spenden, die einem SOS-Kinderdorf in Bukarest zugute kommen. Darunter ein kompletter Satz Fußballtrikots, Schulhefte und Stifte, gut bestückte Mäppchen, Matchbox-Autos und Kuscheltiere.

Mitgebracht hatte das Team auch ihre leuchtend hellgrün lackierte Fahrzeugflotte, auf der ebenso wie auf T-Shirts, Luftballons und Aufklebern das von der Ladenburger Grafikerin und Team-Sponsorin Susi Wolf kreierte Logo prangte, das die Römerstadt-Silhouette auf orientalischem Design zeigt. Bürger und Unterstützer waren eingeladen, die Motorhauben der drei Autos gegen einen kleinen Obolus zu signieren, für den Elke Weiser eigens ihr gebasteltes Spendenschwein zur Verfügung gestellt hatte.

Darin waren am Ende 800 Euro, während über hundert wasserfeste Unterschriften nun Bertha, Carl und Eugen zieren. Denn auch über die Namen der Autos war an diesem Tag per Umfrage abgestimmt worden; Gottlieb, Mercedes und Richard hatten es nicht in die Top Drei geschafft. Während die Teams einige Herausforderungen erst beim Rallye-Start am 7. Mai in Oberstaufen beziehungsweise nach und nach auf der Tour nach Jordanien erfahren, stehen andere Aufgaben bereits fest, denn die müssen noch zu Hause vorbereitet werden.

Ebenso knifflig wie witzig dürfte sich zum Beispiel die sogenannte Bier-Aufgabe gestalten, laut der jeder Teilnehmer eine Flasche Bier aus seinem Heimatort, also möglichst aus einer Lokalbrauerei, mitbringen soll. Diese können dann in einer israelischen Kleinbrauerei gegen deren Alexander-Bier getauscht werden.

Die Schwierigkeit besteht darin, möglichst einzigartige Sorten mitzubringen, denn für Doppel gibt es keine Punkte. Dank der Lobdengau-Brauerei dürfte das La-O-La-Team der Wertung aber zuversichtlich entgegensehen. Ebenfalls amüsant ist die Flohmarkt-Aufgabe. Hintergrund ist die geplante Eröffnung eines Secondhandshops in Negev in Israel, und zwar in "The Spirit of Desert", einem Dorf zur Wiedereingliederung ehemaliger Abhängiger.

In diesem Shop soll Kultiges aus den 60er- und 70er-Jahren angeboten werden, von Kleidung bis zur Schallplatte, und die Rallye-Abenteurer sollen zum Sortiment beitragen. Je ausgefallener, desto besser, denn es winken Kreativpunkte fürs Fahrtenbuch. Teamchef Thomas Meffert frohlockt bereits angesichts eines Bakelit-Telefons, dessen Wählscheibe manchem Kind nur verständnislose Blicke entlockte. Außerdem werden die sechs Fahrer aus Ladenburg eine kleine LP-Sammlung mit Hits aus den Siebzigern mitnehmen.

Info: Am 7. Mai startet die dreiwöchige Tour mit dem Ziel Wadi Rum in Jordanien, wo am 27. Mai die Abschlusszeremonie gefeiert wird. Wer mitfiebern will, kann das am PC tun, denn alle Autos sind mit GPS ausgestattet, sodass die Reise nachvollzogen werden kann: entweder über die Veranstalter-Homepage (www.allgaeu-orient.de) oder über die Teamseite (la-o-la.lopodunum.de).