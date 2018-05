Von Axel Sturm

Ladenburg. Ewald Blümmel, der Ehrenvorsitzende des Partnerschaftsvereins Ladenburg/Garango, blickte zufrieden in die Runde. Nach einer längeren Pause aus privaten Gründen war er beim Garangotag im Domhof wieder dabei und freute sich zu sehen, dass die neue Vorstandschaft alles im Griff hatte. "Steve Kühny und seine Mitstreiter machen das wirklich gut", sprach Blümmel von einem reibungslosen Übergang.

Bei der Großveranstaltung im Domhof hatten die Mitglieder und Helfer bei afrikanischen Temperaturen alle Hände voll zu tun. In diesem Jahr fand auch wieder die beliebte Tombola statt, die im letzten Jahr ausfallen musste. Mit Tabea Langanki hat der Verein eine "Tombola-Beauftragte" gefunden, die sich nun federführend um die zeitintensive Aufgabe kümmert. Brigitte Vögele, die viele Jahre die Tombola organisierte und immer noch gerne mithilft, war beeindruckt. "Es ist schön, dass Tabea sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen, schließlich kann sich der Erlös immer sehen lassen", sagte Vögele zur RNZ. Vorstandsmitglied Gaby Ensink ergänzte, dass die Ladenburger Geschäftswelt, aber auch die vielen privaten Kuchenspender die Anliegen des Partnerschaftsvereins immer unterstützten, worüber sich die Lehrerin sehr freute.

Der Vorsitzende Steve Kühny zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden. Die Traditionsveranstaltung wurde zum Ausklang des Sommertagszugs sehr gut angenommen. Kühny und sein Stellvertreter Guido Golbert, der für den Patenkinderbereich zuständig ist, führten zahlreiche konstruktive Gespräche und informierten die Besucher über die anstehenden Projekte. Beide freuen sich schon jetzt auf die anstehende Reise einer Garango-Delegation, die Ende des Jahres oder Anfang 2015 stattfinden soll. "Es ist wichtig, dass man die Projekte vor Ort bespricht, aber es ist uns auch ein Anliegen, eine gewisse Kontrollfunktion auszuüben", erklärten Kühny und Golba, dass die Spenden und Mitgliedsbeiträge verantwortungsbewusst eingesetzt werden müssen.

Beide Vorstandsmitglieder waren bereits einmal in der Partnerregion und kehrten tief beeindruckt aus Garango zurück. "Die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Menschen war imponierend - wir haben Afrika ins Herz geschlossen", sagten beide.

Das nächste Projekt, das in der afrikanischen Partnerregion umgesetzt werden soll, ist ein Brunnenbauprogramm. Neun Tiefbrunnen sollen gebohrt werden, um die Menschen mit dem lebenswichtigen Nass zu versorgen. Die Kosten für die Bohrungen und den Brunnenbau werden den Vorstandsmitgliedern wohl kein Kopfzerbrechen bereiten, denn der Partnerschaftsverein erwartet im nächsten Jahr eine Großspende. Steve Kühny ist es gelungen, die Organisatoren des Hungermarschs von Böhl-Iggelheim von der segensreichen Arbeit des Partnerschaftsvereins zu überzeugen. Die Organisatoren haben sich daher entschieden, den Erlös des Hungermarschs an den Partnerschaftsverein zu spenden. Da in den letzten Jahren immer ein Erlös von mindestens 50.000 Euro gespendet wurde, hofft der Vorsitzende auf eine stolze Summe für den Verein.

Dafür müssen die Vereinsmitglieder im Vorfeld des Hungermarschs, der am zweiten Sonntag im Oktober stattfindet, Informationsarbeit leisten. Um die 80 Vorträge werden die Vereinsmitglieder in Böhl-Iggelheim und Umgebung halten und für die Arbeit des Partnerschaftsvereins werben. "Ohne Fleiß kein Preis" ist das Motto von Steve Kühny, der sich mit seinen Vorstandsmitgliedern richtig "reinhängen" will.

Und noch etwas konnte Kühny am Garangotag verkünden: Alle Pateneltern, die einen Brief an ihre Patenkinder in Garango mitgeben möchten, können diesen bis zum 10. April in den Briefkasten des Vereins in der Hauptstraße 4 werfen. Dagmar Große-Wilde wird die Briefe in Garango persönlich übergeben.

Info: Weitere Infos zum Garangoverein unter www.garango.de.