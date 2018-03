Von Silke Beckmann

Ladenburg. Melanie Dommel ist neue Leiterin der Volkshochschule (VHS) Ladenburg-Ilvesheim. Damit tritt sie die Nachfolge des im Februar verstorbenen Wolfgang Zahner an, der die VHS in 27 Jahren stark geprägt hat und nicht nur in puncto Arbeit eine große Lücke hinterlässt, wie Vorsitzender Holger Ueberrein auf der Jahreshauptversammlung sagte: "Für den Vorstand war er mehr als nur Geschäftsführer, für die Mitarbeiter mehr als nur Chef." In Zahners Zeit sei auch der Zusammenschluss der Ladenburger und Ilvesheimer Einrichtung vor 25 Jahren gefallen. "Er hatte das Ruder der VHS auf dem Weg in die Zukunft immer fest im Griff und wird in Gedanken immer Teil unseres Teams bleiben", würdigte Ueberrein.

"Sein Tod hat uns alle schmerzlich getroffen", sagte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz. Eine gute Entscheidung sei die Wahl von Melanie Dommel als Nachfolgerin gewesen, die bislang in der Verwaltung tätig war. Ihre Stelle übernahm Jürgen Schwarz, der der VHS als Dozent im EDV-Bereich schon viele Jahre verbunden ist.

"Ich hoffe, ich kann die VHS mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Vertrauen weiter voranbringen", wandte sich Dommel an die Mitglieder. Ihr Geschäftsbericht hatte bereits deutlich gemacht, dass sich die VHS durch Modernisierung ihrer Inhalte und einen konsequenten Sparkurs für die Zukunft rüstet. Das betrifft zum einen die reduzierten Öffnungszeiten, aktuell montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstagnachmittags von 15 bis 18 Uhr, wodurch sich auch die Personalkosten verringern.

Das Programmheft, künftig im A5-Format, wird in Zukunft komplett selbst erstellt, was weitere Einsparungen mit sich bringt. Auch die Kurse kommen auf den Prüfstand. In diesem Zuge fällt etwa die Vormittags-Vortragsreihe nach 37 Jahren wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen dem Rotstift zum Opfer.

Wie Dommel ausführte, konnte 2016 erneut "ein attraktives, hochwertiges und anspruchsvolles Programm" angeboten werden, die Themenvielfalt an Veranstaltungen, Studienfahrten und Kursen zeige "die große Bandbreite unserer Arbeit". Zu den Höhepunkten des Jahres zählte mit "So eine Liebe" die mittlerweile 32. Aufführung der 1980 unter dem Dach der VHS gegründeten Theaterinitiative Ladenburg (TiL). In Ilvesheim war die große Zahl an Aqua-Jogging- und Fitness-Kursen von Bedeutung. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr über 1500 Bürger das VHS-Angebot wahrgenommen. Laut Dommels Finanzbericht hatten die Kommunen die VHS mit 83.720 Euro (Ladenburg) und 12.654 Euro (Ilvesheim) bezuschusst. Der Landeszuschuss für Personalkosten fiel im Vergleich zum Vorjahr etwas höher aus, während seitens des Kreises schon seit 1994 keine Gelder mehr fließen.

Unterm Strich sei "ein gutes Ergebnis" erzielt worden, "die finanziell schwierigen Jahre haben wir gut überstanden", schloss die neue VHS-Chefin und versicherte: "Wir sehen wie immer mit viel Zuversicht in die Zukunft." Nach einer knappen halben Versammlungsstunde wurde gefeiert; die Sektkorken knallten anlässlich des 25-jährigen Zusammenschlusses von Ladenburg und Ilvesheim.