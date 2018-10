Die Kinder und Erwachsenen probten für den Asylcafé-Nachmittag in der alten Martinsschule ein sehenswertes Programm ein. Besonders die jüngeren Asylbewerber glänzten mit ihren Musikbeiträgen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. 160 Asylbewerber, darunter 85 Kinder und Jugendliche, werden noch bis zum 31. Dezember in der Ladenburger Martinsschule ehrenamtlich betreut. Als Dank für die ihnen entgegenbrachte Hilfe präsentierten sie nun beim "Asylcafé-Nachmittag" ein buntes Kulturprogramm, das bei den zahlreichen Gästen sehr gut ankam.

Sabine Weil, die im Betreuerstab mitarbeitet, war besonders angetan von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Rund 40 Kuchen wurden für den Kaffeenachmittag gespendet. Noch viel wichtiger aber sei die Herzlichkeit, die den Menschen in der alten Martinsschule entgegen gebracht werde. "Ich bin überwältigt, dass so viele Bürger ihre Mithilfe angeboten haben", sagte Weil.

Im Namen der Asylbewerber aus insgesamt sieben verschiedenen Herkunftsländern dankte ein Filmregisseur aus Afghanistan den Menschen in Ladenburg für ihre "grandiose Gastfreundschaft". "Danke, danke, danke für eure Hilfe. Für uns ist dies eine ermutigende Geste", sagte der Regisseur, der in Afghanistan wegen seiner Regimekritik viel Ärger bekommen hatte.

Um zu zeigen, dass unterschiedliche Kulturen interessante Sichtweisen bieten können, probten die Kinder und Erwachsenen, darunter auch Musiklehrer und Pädagogen, ein sehenswertes Programm ein. Besonders eindrucksvoll: Eine Pantomimen-Vorstellung, in der die Flüchtlinge ihre schrecklichen Erlebnisse und Zukunftsängste zum Ausdruck brachten. Leid, Verfolgung, Gewalt, die Flucht aus der Heimat und die Ängste vor den Schleppern, die die Flüchtlinge für viel Geld nach Europa schleusten: Ausdrucksstark und ergreifend beschrieben die Menschen ihre Sehnsucht nach einem friedlichen Leben. Ergreifend waren auch die Musikbeiträge der Kinder. Mit einem Rap glänzten besonders Mädchen aus Afghanistan.

Viele Bürger, denen das Schicksal der Asylbewerber nahegegangen ist, kamen in die Martinsschule, um die Gastfreundschaft der Asylbewerber zu genießen. Die Bewohner servierten köstlichen Tee aus ihren Heimatländern. Der Neigungskurs Religion des Carl-Benz-Gymnasiums von Petra Erl servierte den gespendeten Kuchen beim Asylcafé.

Die Schüler waren beeindruckt von der Offenheit der Asylbewerber. "Ich finde es gut, dass die Menschen in Ladenburg Asyl erhalten. Von ihrer Kultur können wir lernen", sagte Jugendstadtrat Sören Ueberrein. Im Römerstadion habe man mit einigen Jungs schon Fußball gespielt, wobei die Gäste das "Länderspiel" klar für sich entschieden hätten. Viel Engagement bringen auch die Evangelische Kirchengemeinde, die Freie Evangelische Kirchengemeinde und die Stadtmission Ladenburg ein.

Zahlreiche Bürger engagieren sich stark: Die Sonderschullehrerin Maria Lehmkuhl etwa unterrichtet die 85 Kinder drei Mal die Woche. Die Kleinen seien sehr lernwillig und die Tatsache, dass nun in der Schule Herbstferien sind, macht die Kinder sogar traurig. "Jetzt ist es wichtig, Bildungsangebote zu machen", sagte Lehmkuhl. In die Funktion des "guten Vaters" ist der in Ladenburg lebende Iraner Fathi Farhand geschlüpft. Er spricht teilweise die Sprache der Asylbewerber und unterstützt die Menschen bei Arztbesuchen und Behördengängen.

"Jeder sollte sich hier überzeugen, wie friedlich die Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenleben", fasste Bürgermeisterstellvertreter Günther Bläß die Stimmung in der Martinsschule zusammen. Seine Ratskollegin Ilse Schummer (SPD) freute sich, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. "Ladenburg ist eine tolerante und gastfreundliche Stadt", sagte sie.