Von Günther Grosch

Weinheim. Ihr Wahlspruch war zugleich Programm, als 14 junge Männer im Juni 1892 unter ihrem späteren Ersten Vorsitzenden Adam Ebert den Athletik Club (AC) Weinheim aus der Taufe hoben. "Mit Mut und Kraft man vieles schafft", hatten sich die Kraftsportler als Motto gewählt. Gründungslokal und erste Trainingsstätte, in der man Hanteln, Gewichte und selbst gebaute Kraftsportgeräte stemmte, war der damalige "Bierkeller" in der Bahnhofstraße.

Die 125. Wiederkehr der Gründung ist aber nicht das einzige Jubiläum, das der aktuell mehr als 8500 Mitglieder zählende AC als größter Sportverein Weinheims und Badens am Sonntag, 7. Mai, in der Stadthalle feiert. Der fünftgrößte Sportverein in ganz Baden-Württemberg sowie seine inzwischen über zwei Dutzend Abteilungen haben weitere Jubiläen zu begehen: 55 Jahre alt ist die Gymnastik- und Gesundheitsabteilung, seit vier Jahrzehnten feiert die Kraftdreikampf-Abteilung Erfolge - und seit 35 Jahren sind inzwischen 150 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren mit großem Erfolg im Hockeysport aktiv.

Wann die jahrzehntelang für Furore sorgende Boxabteilung entstand, ist dagegen unklar. "Die Boxer waren vermutlich ab 1919 bei den Stemmern und Ringern eingeordnet", heißt es dazu lediglich in der Vereinschronik. Als "Urväter" genannt werden Karl Haag, Jean Hartmann, Simon und Fritz Kuhn, Herbert Vehmann, Ludwig Matteis, Philipp Rettig, Jean Bühler und ein E. Weber.

Gesichert ist dagegen, dass die AC 92-Boxstaffel bis in die Weltspitze vorstieß, Weinheim in den 1950er-Jahren zu einem "Box-Mekka" wurde und die AC-Faustkämpfer unter Hermann Schütz eine "Box-Macht" darstellten. Stellvertretend für viele andere Boxgrößen sei an dieser Stelle Edgar Basel genannt, der bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki die Silbermedaille gewann.

Mit unserem Sportangebot von Boxen und Gewichtheben über Indoor Cycling, Judo und Karate bis hin zu Klettern, Kunstradfahren, Laufsport, Reha- und Behindertensport sowie Volleyball und Wrestling spreche der Verein eine Altersbandbreite von wenigen Monaten (im Eltern-Kind-Turnen) bis zu über 90 Jahren (bei der Seniorengymnastik) an, bilanziert der 86-jährige AC-Ehrenvorsitzende Heinz Lammer nicht ohne Stolz.

Bei dieser honorigen Aufgabe wird der Verein von unzähligen Trainern und Übungsleitern unterstützt. "Dieses Potenzial im Breiten- wie im Wettkampfsport qualitativ zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die soziale und gesundheitsfördernde Aufgabe mit Freude und Entspannung zu verrichten, das stehe auch in den kommenden Jahren an erster Stelle, betont Lammer. Eine besondere Bedeutung komme dabei der Förderung von Kindern und Jugendlichen zu ihrer persönlicher Entfaltung und Selbstbestätigung zu. Das nicht weniger große Anliegen "Weichen für die Zukunft zu stellen", gilt mit Blick auf den demografischen Wandel aber auch der mittleren und älteren Generation: "Zum Ausgleich beruflicher Belastungen wie zur sozialen Kontaktpflege."

In den Anfangsjahren waren noch Herausforderungen auf anderen Gebieten zu meistern: Drei Jahre nach der Gründung wurde der "Badische Hof" als Trainings- und Wettkampfstätte sowie als Vereinslokal zum (nach heutigen Maßstäben) bescheidenen Vorläufer des modernsten Ansprüchen genügenden "AC-Sportparks" an der Waidallee.

Sportliche Erfolge, die Weinheims Kraftsportler auch außerhalb der eigenen Mauern populär machten, ließen nicht lange auf sich warten: Philipp Moll holte 1895 bei einem Wettkampf in Neustadt/Pfalz, an dem sich mehr als 10.000 Athleten beteiligten, den ersten "Vereins-Ehrenpreis" in die Vitrinen des AC.

Von da an waren die Gewichtheber bei eigenen Turnieren wie nationalen Wettbewerben nicht mehr zu bremsen. Den größten internationalen Erfolg stemmte als Viertplatzierter Hermann Kuhn senior bei der Arbeiterolympiade 1927 in Wien. Die AC-Chronik vermerkt über Kuhn sen. folgende Episode: "Selbst im hohen Alter zeigte Kuhn den jungen Gewichthebern, dass man auch mit 80 Jahren noch auf den Händen laufen kann."

Unter Kuhns Anleitung stieg Ernst Köhler zu einem der erfolgreichsten Gewichtheber Deutschlands und Sportidol in Weinheim auf. Nur eine Schulterverletzung verhinderte seinen Start bei den Olympischen Spielen in Helsinki. Ende der 1940er- und in den 1950er-Jahren zählte der AC 1892 zur deutschen Spitzenklasse im Gewichtherberfünfkampf, der aus den Disziplinen Drücken, Reißen, Stoßen, einarmiges Reißen und einarmiges Stoßen besteht.

"Heinz Lammer war im einarmigen Reißen landesweit nicht zu schlagen", belegt die Chronik, die außerdem Namen wie Herbert Jutzi, Hans Knapp, Erwin Greulich, Heinz Thießen und Fritz Kuhn als unvergessliche "AC-Größen" nennt: "Zwischen 1948 und 1956 blieb der AC in Deutschland unbesiegt." In dieser Zeit ging auch der Stern des "Eisernen Gustav" auf: Gustav Rath gewann in seiner 30-jährigen Laufbahn mehr als 100 Medaillen für Weinheim.

1927 vereinigte sich der AC mit seinem größten Konkurrenten, dem 1910 gegründeten Sportclub "Germania". Der Zweite Weltkrieg fügte auch dem Athletik Club schwere Wunden zu. 1946 begann unter der Leitung von Max Fritz die Wiederaufnahme des Sportbetriebs. Zunächst ging es nur langsam aufwärts. Stagnierende Mitgliederzahlen veranlassten die Vereinsführung, nach neuen Möglichkeiten der Mitgliederwerbung zu suchen. Als Beitrag zum "zweiten Weg" des Deutschen Sportbunds erfolgte 1962 die Gründung einer Gymnastik-Abteilung für Frauen und Mädchen, der alsbald eine Kindergymnastik-Abteilung und - angeführt von Reiner Schmidtke und Fritz Malchow - die "Jedermann"-Abteilungen folgten. "Aus der reinen Männergesellschaft AC 92 wurde ein Verein, der nun auf einer breiteren Basis seine Arbeit fortsetzen konnte", vermeldet dazu die Chronik: "Wieder steigende Mitgliederzahlen waren der Erfolg."

Im Jahre der Olympischen Spiele in München (1972) trat der Radsportverein geschlossen dem AC bei. Zwei Jahre später erfolgte die Gründung einer Karateabteilung. "Schlag auf Schlag" ging es mit Jiu-Jitsu, Judo und Kenjukate (1975), der Abteilung "Mutter und Kind" (1976) und dem "Body Building" (1977) weiter.

Einer kurzen "Neugründungs-Verschnaufpause" unter Präsident Hermann Schütz folgte 1982 die Aufnahme einer Hockeyabteilung. 1989 wurde zum Jahr von Barbara Schäffler, die auf nationaler und internationaler Ebene drei Vizemeisterschaften in Karate nach Weinheim holte. Ein Jahr vor dem "Hundertjährigen" erschütterte der Tod von Hermann Schütz den Verein, der zu diesem Zeitpunkt rund 2500 Mitglieder zählte.

Eine neue Epoche zog 1997 herauf: mit dem ersten Spatenstich für den Bau des AC 92-Sportparks auf der Waid. Bereits ein Jahr später war das Werk vollendet - obwohl der Generalunternehmer zwischenzeitlich Konkurs angemeldet hatte. "Der 10. Mai 1997 stellt einen Meilenstein in der Historie des AC 92 dar", würdigt die Chronik die herausragende Leistung des damaligen AC-Führungsduos Heinz Lammer und Wolfgang Wirth.

Kurz vor dem Millennium übten sich mehr als 4600 Freizeit-, Breiten- und Spitzensportler in den inzwischen auf 20 angewachsenen Abteilungen. Wrestling-Großveranstaltungen wurden zu Publikumsmagneten. Walter Schüßler holte in seiner Altersklasse den Europa- und Vizeweltmeistertitel im Gewichtheben in den Sportpark. Neben sportlichen Erfolgen gab es auch gesellschaftliche Anerkennung: In Folge weiterer Neugründungen wie "Selbstverteidigung für Frauen", "Bauchtanz" und "Thai Do" wurde der AC zum "Verein mit Modell-Charakter" ernannt und erhielt vom Landessportverband - als erster Verein in Deutschland überhaupt - das anspruchsvolle Gütesiegel "Geprüftes Vereins-Fitness-Studio".

Das Jahr 2003 markierte einen weiteren Höhepunkt: Der Verein weihte den Anbau an das ursprüngliche Sportparkgebäude ein. Allein der Sportpark verfügte jetzt über eine Gesamtfläche von 5500 Quadratmetern. Dank einer nicht unerheblichen finanziellen Unterstützung durch die Hans-Werner und Josephine Hector-Stiftung erfolgte der gesamte Neubau in behindertengerechter Bauweise.

Die Einführung neuer Vereinsstrukturen kennzeichnete ab 2006 das "geschäftliche" Innenleben des AC. Seitdem entlastetet die hauptamtlich tätige (Geschäfts-)Führungsebene die ehrenamtlichen Vorstände. Im Jubiläumsjahr 2017 sorgen Thomas Schulz als Erster Vorsitzender, Thomas Götz als sein Stellvertreter und Mathias Hörr als Geschäftsführer für das weitere Wohl und Gedeihen des Geburtstagskinds. Heinz Lammer, der "Mister AC", der den Verein ab 1992 an entscheidender Stelle mehr als 25 Jahre mitgeformt und gestaltet hat, wurde auf der Delegiertenversammlung zum "Ehrenvorsitzenden" ernannt.

Das Angebot von 400 Stunden Sport pro Woche vermittelt nur einen kleinen Eindruck davon, wie viel an Gesundheitsbewusstsein und sportlichem Ehrgeiz in den AC-Mitgliedern steckt - und wie viel Schweiß in dem 11.000 Quadratmeter großen AC-Gebäude und auf der 22.000 Quadratmeter umfassenden Außenanlage des Sportparks tagtäglich fließt.