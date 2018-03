Weinheim-Oberflockenbach. (web) Es war ein deutliches Signal an die Verwaltung und den Gemeinderat: In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Aktiven des Turnvereins Oberflockenbach (TVO) klar für den Bau einer neuen Halle auf ihrem Vereinsgelände votiert: 62 von 73 Anwesenden stimmten dafür, ebenso wie für den Verkauf einer 4400 Quadratmeter großen Fläche an die Stadt. Das bestätigte Andreas Gruber, Zweiter TVO-Vorsitzender, gestern im Gespräch mit der RNZ.

Damit sind die TVO-Sportler der Verwaltung ein großes Stück entgegengekommen: Diese plant seit diesem Frühjahr, die lang ersehnte Halle für die Vereine aus den Odenwald-Ortsteilen am Oberflockenbacher Ortseingang zu bauen (wir berichteten). Zuvor war das Gelände "Am Hainbusch" in Steinklingen für eine neue Halle vorgesehen gewesen - 2003 hatte die Stadt dort eigens ein Grundstück erworben. Dieses soll jetzt an einen Bauträger verkauft werden.

Die neue Lösung: Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates soll die Stadt rund zwei Drittel des TVO-Geländes übernehmen, um dort die Halle zu errichten und deren Erschließung zu bewerkstelligen. Geplant sind auch ein Kunstrasenkleinfeld, eine Leichtathletikanlage und ein Boulefeld. Diese Anlagen entstehen unter der Regie des TVO für rund 330 000 Euro. Der Verein will die Gelände dann zum Teil vermieten, auch die örtlichen Kindergärten und Schulen sollen davon profitieren. Außerdem wollen die TVO-Mitglieder ihr Sportplatzhaus umbauen, um es in den Sommermonaten als Treffpunkt nutzen zu können. Ebenfalls unter der Regie des Vereins sollen die Veranstaltungen in einem 50 Quadratmeter großen Klubraum innerhalb des Hallengebäudes laufen.

Einziger Kritikpunkt: Der Bau einer neuen Halle könnte auf dem TVO-Gelände mehr Zeit in Anspruch nehmen, als auf dem ursprünglich eingeplanten Grundstück in Steinklingen. Schließlich müsste das TVO-Gelände neu erschlossen werden, was rechtliche Hürden mit sich bringt. Hier verweisen die TVO-Spitzen auf eine "Rückabwicklungsklausel": Diese sieht vor, dass die Stadt das Gelände ohne Rückerstattung des Kaufpreises von etwa 230 000 Euro an den Verein zurückgeben muss, wenn dieser nicht innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau beginnt.

Info: Der TVO und weitere Vereine aus Oberflockenbach rufen ihre Mitglieder zur Teilnahme an der morgigen Bürgerinformation (19 Uhr, Stadthalle) auf. Mitfahrgelegenheiten gibt es ab 18.15 Uhr ab dem Gasthof Rose.