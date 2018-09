Heddesheim. (keke) "Michael Kessler zum Dritten": Es muss sich schon um einen außergewöhnlichen Anlass und eine herausragende Persönlichkeit handeln, wenn neben einem Landtagsabgeordneten (Gerhard Kleinböck), einem Landrat (Stefan Dallinger) sowie mehr als einem Dutzend amtierender und ehemaliger Bürgermeister von Hans-Dieter Weis (Dielheim) über Matthias Baaß (Viernheim) bis Peter Riehl (Schriesheim), Werner Oeldorf (Hirschberg) und Volker Pauli (Hemsbach) auch gut 300 Bürger zum Händeschütteln antreten.

Der vergangene Freitag war ein solch nicht alltägliches Ereignis, als Heddes-heims Bürgermeister Michael Kessler für seine dritte Amtsperiode vereidigt wurde. Wobei ein Freud'scher Versprecher von Bürgermeister-Stellvertreterin Ursula Brechtel die Gäste im bis auf den letzten Stuhl besetzten Bürgerhaus von Beginn an in beste Laune versetzte. "Lieber Michael Alles", war die Rathaus-Vizechefin bei ihrer Begrüßung Kesslers in Gedanken zunächst noch bei dessen Amtsvorgänger Fritz Alles, der ebenfalls unter den Gästen weilte und den Kessler vor 16 Jahren abgelöst hatte.

Über 63 Prozent der Wähler hätten am 16. März Kesslers Leistungen für Heddesheim gewürdigt und ihm erneut ihr Vertrauen geschenkt, so Brechtel. Zur Verwirklichung seiner Vorhaben könne er auch in den kommenden acht Jahren auf drei starke Partner an seiner Seite bauen: "Die Mitarbeiter der Verwaltung, die Bürger und den Gemeinderat".

Die Amtskette, die er nun zum dritten Male erhalten habe, stelle für ihn etwas Besonderes dar, blieb Kessler in seiner Ansprache nicht emotionslos. Die Kette sei 1958, dem Jahr seiner Geburt, gestiftet worden. Sein Vater, Bürgermeister Fritz Kessler, habe sie bei der Einweihung der Hans-Thoma-Schule zum ersten Mal getragen: "Wenige Tage vor meiner Geburt." Das Vertrauen der Wähler sei Anerkennung dessen, was erreicht, gesichert und an Neuem auf den Weg gebracht wurde, verwies Kessler darauf, dass die Arbeit eines Verwaltungschefs in immer stärkerem Maße fremdbestimmt sei: "Die Anliegen der Bürger werden immer akzentuierter."

"Zu bewahren, auszubauen und zu verbessern" blieben für ihn Leitlinien auch der kommenden acht Jahre, kündigte Kessler die sich abzeichnende Erweiterung des Baugebietes "Mitten im Feld", den Ausbau der Grundschule zu einer Ganztagesschule, der Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule, die Beibehaltung eines lebendigen Ortskerns als Identität stiftendes Merkmal, die Verbesserung des Bahnhofumfeldes im Zuge des S-Bahn-Ausbaus sowie die Grundsanierung des Hallenbades an. Dabei sei er auf die Unterstützung aller Heddesheimer angewiesen: "Erst die Bereitschaft mitzuwirken, macht aus Einwohnern Bürger".

Kessler als "pragmatischem wie praktischem Idealisten" sei es in seinen beiden Amtsperioden gelungen, eine beeindruckende Bilanz zu erarbeiten, lobte Landrat Stefan Dallinger. Heddesheim habe sich zu einem herausragenden Wirtschaftsstandort und beliebten Wohnort entwickelt. Andreas Metz (Ilvesheim) gratulierte im Namen des Bürgermeister-Sprengels. Und verhehlte nicht, dass alle Amtskollegen von dem profunden Fachwissen, der Erfahrung und dem Netzwerk Kesslers profitierten. Der sich jetzt allerdings erst einmal in den Urlaub unter den Zuckerhut verabschiedete, um als Fan die deutsche Fußballnationalmannschaft in Brasilien zu unterstützen.

Franziska Mees (Klarinette) und die vereinigten Heddesheimer Männerchöre Sängerbund, Sängervereinigung und Männergesangverein unter der Leitung von Volker Schneider gratulierten instrumental und mit Gesang.