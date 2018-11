Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Aus dem ehemaligen Schlecker-Markt in der Breitgasse in Großsachsen ist nach einjährigem Leerstand ein kleines Schmuckstück geworden. Keine einfache "Dönerbude", wie Architekt Reiner Lang aus Heddesheim findet, sondern ein "vollwertiges Lokal", das gestern unter dem Namen "Fermo" eröffnete. Das sei Kurdisch und bedeute auf Deutsch so viel wie "Bitte oder Bitteschön", erklärt Betreiber Sabri Taycimen. Und zugleich sei es auch ein männlicher Vorname.

Natürlich gebe es hier auch Döner aus Kalb-, Puten- und Hähnchenfleisch, aber auch Pizza, andere türkische und kurdische Gerichte, Salate, Schnitzel, Fisch, Calzone und verschiedene Nudelgerichte. Insgesamt listet die Speisenkarte 100 Speisen, dazu Getränke und sogar Weine aus der Heimat.

Im Eingangsbereich bietet ein Automat Softdrinks, darunter auch Ayran, das gesunde Erfrischungsgetränk aus Joghurt, Wasser und Salz. "Man kann bei uns auch telefonisch bestellen und dann die Sachen mitnehmen", sagt Taycimen.

Alles werde frisch zubereitet, was auch für die hauseigenen Teige für Brot oder Pizza gelte. Für Mittagsgäste, die nach dem Essen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, gibt es speziell eine Soßenvariante ohne Knoblauch. Und es gibt eine sogenannte "Pomm-Döner-Box" für unterwegs, die gut satt mache, wie der "Fermo"-Geschäftsführer erklärt.

An Vegetarier ist speisentechnisch ebenso gedacht wie an Kinder, die auf eigenen Hochstühlchen an den Tischen Platz nehmen können. Insgesamt bietet "Fermo" 42 Sitzplätze an im geschmackvoll eingerichteten Lokal, das eine Nachbarin in hohen Tönen lobt: "Das ist echt schön geworden. So toll habe ich mir das gar nicht vorstellen können." Zuvor sei das Ganze eher eine "Wüste" gewesen, findet der Architekt.

Bevor es an den Umbau ging, unter anderem investierte der Hausbesitzer in neue Fenster und einen neuen Eingangsbereich, musste der ehemalige Schlecker-Markt erst einmal ausgeräumt werden. "Die sind einfach so weg, haben die Tür zugeschlossen und nichts mitgenommen", schildert Lang.

In sechsmonatiger Bauphase wurde viel bewegt, und die gediegen elegante Inneneinrichtung lässt ahnen, dass Taycimen hier ebenfalls nicht unwesentliche Gelder in die Erfüllung seines Traums steckte. Der leicht zu reinigende Fußboden ist in seiner gewischten Holzoptik ein Blickfang; ebenso wie die Theke mit ihrer dunklen Granitplatte und den gemauerten Verkleidungen.

Fi Info: Die Neueröffnung feiern Sabri Taycimen und sein Team mit einer Aktionswoche bis 20. Oktober. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11.15 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11.15 bis 22.30 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr. Telefon 06201/4880134, Breitgasse 12 a.