Ladenburg/Rhein-Neckar. (nip) Seit Ende Juli des vergangenen Jahres sind in der alten Martinsschule in Ladenburg rund 160 Flüchtlinge untergebracht. Jetzt aber heißt es Abschied nehmen - spätestens am 1. Februar muss der Rhein-Neckar-Kreis die Unterkunft wieder an die Stadt Ladenburg übergeben. Die alte Martinsschule dient dann Schülern des Carl-Benz-Gymnasiums als Ausweichquartier, weil deren Schule saniert wird.

In der Zwischenzeit sind bereits einige Familien von Ladenburg in eine Asylunterkunft nach Sinsheim gezogen, der überwiegende Teil der "Ladenburger Flüchtlinge" wird im Laufe der Woche auf dem Gelände der ehemaligen Kilbourne Kaserne in Schwetzingen untergebracht.

Kurz vor dem Abschied aus Ladenburg hat der Flüchtling Mohammad Hassan Nazeri aus Afghanistan einen Brief an die Bürger der Stadt geschrieben und sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nachfolgend der Brief im Wortlaut:

Liebe Bürger von Ladenburg, leider ist bei uns Asylbewerbern vieles, was das Menschsein ausmacht, verloren gegangen: Anerkennung, Eigentum, ein Wohnort, eine Heimat. All dies mussten wir opfern, um unser Leben zu retten. Aber vieles, was wir verloren haben, konnten wir in der Verbindung mit Ihnen wiederfinden. Das Zusammenleben mit Ihnen hat uns Menschlichkeit, Respekt und Anerkennung gegeben.

Ich heiße Mohammad Hassan Nazeri. Ich bin Dozent an der Universität von Kabul und besaß zudem ein Film- und Theaterstudio in Afghanistan. Derzeit bin ich als Asylbewerber in Ladenburg. Ich komme aus einem Kulturkreis, in dem es ein Sprichwort gibt: Wir müssen immer etwas tun, sonst sind wir tot. Das war auch mein erster Gedanke in Ladenburg. In den ersten Tagen in der Unterkunft war alles fremd für mich - obgleich mehr als hundert Asylbewerber anwesend waren. Ich habe zuerst keine Hoffnung gesehen. Deshalb fing ich an, mich mit dem Rad nach Heidelberg und Mannheim zu begeben, um die zuständigen Leute aufzusuchen, da ich mich so hilflos fühlte.

Eine Zugfahrt hätte ich mir finanziell nicht leisten können. Jedoch sagte man mir dort, dass man nur für die Asylbewerber der eigenen Stadt zuständig sei. Ich habe jedoch nicht aufgegeben, sondern weiter nach Menschlichkeit gesucht. Schließlich fand ich Dr. Friedemann Vogel. Als er von der Anwesenheit der Asylbewerber in Ladenburg erfuhr, hat er als erster ehrenamtlicher Helfer mit einer Stelle in Heidelberg Kontakt aufgenommen.

Da ich dies auch getan hatte, haben wir uns auf diese Weise gefunden. Es kamen viele Ehrenamtliche, die sich um uns gekümmert haben, wodurch wieder ein Funke der Hoffnung entzündet wurde. Nach weniger als einem Monat konnten wir bereits den Treffpunkt "Asyl-Café" eröffnen. Der Asylbewerber Hussain Reza'i, der besonders musikalisch ist, hat mit den Kindern ein schönes Lied aus ihrer Heimat einstudiert und auch für die Erwachsenen Lieder gemacht.

Fünf afghanische Familien, die mit ungarischen Dokumenten nach Deutschland kamen, waren von Abschiebung bedroht. Durch das Zusammentreffen und die Hilfe der Ehrenamtlichen aus Ladenburg und anderswo konnte diesen Flüchtlingen geholfen und ihre Abschiebung gestoppt werden. Diese Hilfe hat auch die Abschiebung von Ruholla Amini nach Schweden gestoppt.

Bei einer Feier in unserer Unterkunft gab Ahmad Panahi unter meiner Regie eine Darbietung, die aus Pantomime und einem Spiel bestand, welche Mensch und Natur darstellte. Dies hat den Zuschauern gut gefallen, und wir konnten dadurch einen guten Eindruck bei vielen Leuten aus Ladenburg machen. Es erfolgte sogar wieder Unterstützung aus Mannheim und Heidelberg. Jeden Samstag wurden Lebensmittel an uns verteilt, und einmal im Monat bekamen wir Kleidung geschenkt.

Besonders danken wir Andreas und Kornelia für den Musikunterricht für unsere Kinder. Zudem besuchen 50 Kinder die öffentlichen Schulen. Für die kleinen Kinder organisieren Ehrenamtliche einen Kindergarten im Asylheim. In unserer Unterkunft gibt es auch eine Malstunde für Kinder sowie Deutschunterricht von 11 Uhr bis abends. Hier klappt auch unsere Zusammenarbeit untereinander.

Sehr positiv zu bewerten ist, dass auch die Frauen, wie zum Beispiel Mariam Gholami sich sehr engagieren. Die Ehrenamtlichen leisten zudem Hilfe beim Einkaufen und anderen Erledigungen, bei Feierlichkeiten und bei Arztbesuchen - unter anderem Ursula Hill, die Stunden in Krankenhäusern der Umgebung und auf dem Gesundheitsamt verbrachte.

Durch diese Hilfe haben wir die deutsche Kultur näher kennengelernt. Auch Bürgermeister Ziegler hat uns besucht, um sich von unserer Situation ein Bild zu machen. Auch wir haben uns freiwillig bei Aufräumarbeiten in Ladenburg engagiert. All dies ist durch Mitglieder des Treffpunktes "Asyl-Café" zustande gekommen. Alle Ehrenamtlichen kamen aus Afghanistan. Schade ist nur, dass überhaupt nur Afghanen teilgenommen haben und andere Nationalitäten nicht, was wohl auf Sprachbarrieren zurückzuführen ist. Wir sind jedoch bemüht, auch hier eine Lösung zu finden.

Wir bedanken uns für das enorme Engagement und für die Zeichen der Hoffnung auch bei all denen, die hier nicht namentlich aufgeführt sind.