Edingen-Neckarhausen. (joho) "Keinen direkten Bezug auf ein Baugebiet" habe der Bericht des Leiters der Planungsgruppe Heidelberg-Mannheim, Martin Müller, sagte Bürgermeister Simon Michler am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Müller gab dem Gremium einen Überblick über die Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung im Verbandsgebiet, das 18 Gemeinden in der Region Rhein-Neckar umfasst. Ums "Mittelgewann" ging es dann aber doch.

Zentrales Steuerungsinstrument der interkommunalen Entwicklung sei der Flächennutzungsplan (FNP), der auch Wohnbau- und Gewerbeflächen in den Gemeinden ausweise. Hier sei Edingen-Neckarhausen mit knapp 52 Hektar ausgewiesener Wohnbaufläche in der Region mit einem überdurchschnittlichen Angebot "ganz vorn mit dabei", so Müller. Und dabei sei das Mittelgewann noch gar nicht erfasst. Gleichzeitig sei die Entwicklung seit dem letzten FNP vor 34 Jahren aber eher zurückhaltend gewesen, so Müller.

Dort, wo Wohnbauflächen in der Region zügig realisiert worden seien, hätten diese sich auch ebenso zügig gefüllt. "Die Bevölkerungsentwicklung zeigt weiter nach oben und die Gemeinden werden weiter wachsen", prophezeite Müller. Die Zahlen zeigten aber, dass der Bevölkerungsstand in Edingen-Neckarhausen bis zum Jahr 2030 ungefähr gleich bleiben werde. " Bis dahin würde die Kapazität ja reichen", merkte Stephan Kraus-Vierling (UBL) an.

Er bemängelte überdies, dass im FNP keine Konversionsflächen ausgewiesen seien und sah die Innenentwicklung der Gemeinde nicht ausreichend gewürdigt. Fraktionskollege Hans Stahl wunderte sich, dass derselbe Verband noch vor kurzem dafür gewesen sei, die Außenbereiche zu schonen. Pragmatisch ging Dietrich Herold, ebenfalls UBL, die Sache an: "Gibt es Zahlen über die finanziellen Auswirkungen für die Gemeinden?" Damit konnte Müller nicht dienen.

Dafür sorgte er bei Lukas Schöfer für Zufriedenheit: Bislang sei immer die Rede vom Nachbarschaftsverband, aber es ist nie jemand da gewesen. Seiner Ansicht nach sei eine Bebauung des Mittelgewanns hinsichtlich des positiven Zuwanderungssaldos sinnvoll.

Auf die Frage von Thomas Hoffmann (OGL), was in Zukunft für die Gemeinde gedacht sei, erklärte Müller, es werde wohl ein neuer FNP erstellt werden. Was seine Fraktionskollegin Angela Stelling zur Frage veranlasste, wie dieser Plan eigentlich entstehe. "Das machen wir immer in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden", so Müller, wobei eine durchgehende Bebauung zwischen den Gemeinden nicht erwünscht sei. Unbebaute Freiraumflächen "seien heilig". Würden sich zwei Gemeinden für ein durchgängige Bebauung entscheiden, werde sich der Nachbarschaftsverband dagegen wehren. "Ich werde Sie da beim Wort nehmen", kündigte Kraus-Vierling an.