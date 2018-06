Edingen-Neckarhausen. (nip) Saubere und sichere Spielplätze, auf denen sich Kinder austoben können, dürfen in einer familienfreundlichen Gemeinde nicht fehlen. Die RNZ stellt in einer Serie die Spielplätze in Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen vor. Im achten Teil ist heute der Spielplatz in der Bismarckstraße in Edingen an der Reihe. Der Platz wirkt trist und etwas angegammelt. Ein Eindruck, der durch den rostbefallenen Versorgungsmasten im hinteren Bereich noch verstärkt wird.

Sicherheit auf dem Platz: Gut bis sehr gut. Der Spielplatz ist ringsum umzäunt und verfügt über ein offenbar abschließbares Tor zur Bismarckstraße hin. Im rückwärtigen Teil begrenzen Garagenwände das Areal. Ungünstig platziert ist der Strommast, der rostbefallen und frei zugänglich auf einem Spielplatz nichts verloren hat.

Punkte: 4,5

Sicherheit an den Geräten: Die Wippe aus lackiertem Stahlrohr ist zwar rostfrei, quietscht aber ärgerlich. An den Bänken der Sitzgruppe lösen sich Bretter, die vorderen Balken haben sich gesenkt, sodass man beim Sitzen leicht abwärts rutscht. Außerdem stimmt das Größenverhältnis zwischen Tisch und Bänken überhaupt nicht; die Sitzgelegenheiten sind zu tief, hier splittert außerdem Holz ab. Bei der großen Spielinsel in der Mitte wackeln die äußeren Pfosten bedenklich stark. Wenn hier ein Kind auf der Verbindungsbrücke turnt und ein anderes an den Pfosten rüttelt, besteht Sturzgefahr. An der Rutsche ist der Auslauf zu hoch. Kleine Kinder, und nur für diese taugt die Rutsche überhaupt von der Größe her, können sich hier blaue Flecken am Po holen. Die übrigen Spielgeräte sind in Ordnung.

Punkte: 3

Sauberkeit: Geht noch so. Plastikabfälle liegen ebenso herum wie Papier, Kippen und Safttüten. Der Müll hält sich aber in Grenzen. Ein Wipptier ist mit Schmierereien verunstaltet und außerdem ziemlich bemoost. Am Sockel der Garagenwände bröckelt die Schaumstoffpolsterung, die Plastikeinfassung ist mehrfach gerissen.

Punkte: 3,5

Ausstattung: Gerade noch Standard mit Schwächen. Der Platz ist sehr groß, die Ausstattung mit zwei Wipptieren, Stahlrohrspielgeräten, einer Rutsche, einer Vogelnestschaukel und einem Mülleimer aber ein wenig dürftig. Sitzgelegenheiten gibt es zu wenige. Ein Sandbereich ist vorhanden, im hinteren Drittel gibt es festgetrampelte Erde und zwei Pfosten aus Baumstümpfen. Zum Kicken ist das okay.

Punkte: 3,5

Fazit: Der Spielplatz in der Bismarckstraße punktet vor allem mit seiner Größe. Doch angesichts der Raumfülle wird zu wenig geboten, hier wäre mehr möglich, denn ein Teil des Platzes ist einfach verschenkt. Dadurch wirkt der Spielplatz auch etwas öde und langweilig.

Gesamtpunktzahl: 14,5 von 20