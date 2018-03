Hirschberg-Großsachsen. (aste) Einsam spannt sich der hölzerne Steg über den sanft plätschernden Apfelbach, in dessen krisselige Wellen sich die ersten Regentropfen mischen. Dicke graue Wolken ziehen über den Himmel und ein paar bunte Schirme drücken sich unter das schützende Eingangsdach zur Kinderkrippe am Wasserturm. Unter den Schirmen ist die Stimmung dafür umso fröhlicher. "Vielleicht haben wir jetzt eine reale Chance", lacht eine Mama ihrem Sohn zu und zückt die gemeinsame Startnummer für das Apfelbachrennen. Vielleicht, wenn nicht so viele mitmachen ?

Doch als Organisator Roland Zanger mit den Starter-Enten kommt, schwinden ihre Hoffnungen. 39 quietschgelbe Plastikentchen sind es am Ende doch noch geworden, die gegen eine Startgebühr von einem Euro ins diesjährige Apfelbachrennen geschickt werden. Geboren wurde die Idee einst mit Äpfeln (passend zum Apfelbach). Doch da in diesem Jahr keine schwimmtauglichen Äpfel zu finden waren, war man auf Entchen umgestiegen. Und schon plätschern sie los, trudeln auf den Wellen um die Wette in Richtung nächster Apfelbachbrücke. "Los, gib Gas", rufen die mitlaufenden Fans am Streckenrand ihren Enten zu. An der Ziellinie wird es auf den letzten Metern richtig spannend. Ente 22 trudelt am Ende als Erste ins Ziel und holt den Sieg für Paula und Oskar Bischoff. Knapp gefolgt von Ente Nummer sieben eines unbekannten Starters und Julius Wunschs' Entchen Nummer sechs.

Nach der Gaudi am Apfelbach ist der Marktplatz beinahe leer gefegt. Die Seile des Bungee-Trampolins baumeln verwaist im Regen. Eine Stunde später wird zugemacht. "Es lohnt sich für heute nicht mehr", beschließen die Betreiber, die die Attraktion dann später aber doch wieder öffnen. Zuvor musste das Kinderkarussell wegen technischer Probleme schon beim Aufbau direkt wieder abbauen. Und auch "Tonis Eiswagen" dreht wieder ab. "Ist nichts los hier", zuckt Toni enttäuscht die Schultern. In drei Stunden hat er zwei Euro verdient. Das lohnt sich für ihn nicht. Trotzdem will er am Sonntag wiederkommen. Vielleicht scheint dann ja die Sonne. Nur die Kinder unter dem Zelt des "Seniorenzentrums am Turm" preisen unermüdlich ihre Flammkuchen in verschiedenen Sorten an. Und die "Zuckerbude" kann eigentlich auch nicht klagen. Wenigstens hier schauen sowohl kleine als auch große Süßmäulchen zielstrebig vorbei.

"Es war einfach das, was wir dieses Jahr hingekriegt haben und das nasse Wetter ist natürlich Pech", meint Roland Zanger vom Gassekerwe-Organisationsteam. Enttäuscht ist er dennoch nicht. Attraktive Anbieter zu finden, das sei einfach auch "verdammt schwer".

Die Horde Apfelbachpiraten kümmert das alles sowieso wenig, denn die sitzt inzwischen schon in der Alten Turnhalle und giggelt über den "Stier Ferdinand". Dort begeistert das Kindertheater "Theaterta" das junge Publikum mit einem herzenswarmen Stück um einen Stier, der eigentlich viel lieber Blumen mag als Kämpfe.