Auch an den nächsten Samstagen packen die Schaffer im Waldschwimmbad an und freuen sich über jeden Helfer. Foto: Dorn

Schriesheim. (nip) Beim ersten samstäglichen Arbeitseinsatz nach Saisonende im Waldschwimmbad hielt sich der Andrang an freiwilligen Helfern (noch) in Grenzen. Vielleicht war das Wetter einfach zu gut an diesem Tag mit viel Sonne und warmen Temperaturen.

Allerdings mutmaßte Jochen Wähling, der stellvertretende Vorsitzende der IEWS, der Interessengemeinschaft zum Erhalt des Waldschwimmbades, dass zur Mittagessenszeit mehr los sein würde. Es gebe Linsensuppe mit Saftwurst, außerdem habe man noch Weißwürste übrig. Die zehn anwesenden "Schaffer" freuten sich schon mal vor. In den kommenden Wochen stehe an Arbeiten im Schwimmbad das an, was man zu Hause auch im Garten erledigen müsse: "Aufräumen und wegpacken, eben alles in zwanzigfacher Menge", sagte Wähling.

Außerdem müssen im Kinderbecken alle alten Kacheln raus, weil die Frostschäden vor allem nach dem letzten Winter jetzt einfach nicht mehr tragbar sind. Im Gegensatz zum großen Becken, wo das Wasser über die kalte Jahreszeit zur Isolierung drinbleibt, muss das kleinere Kinderschwimmbad abgelassen werden. "Und dadurch haben wir eben immer etliche Frostschäden, die wir zuletzt zwar noch geflickt haben, aber jetzt geht das nicht mehr." Das heißt, dass alle Fliesen abgeklopft und der alte Kleber entfernt werden müssen, damit im Frühjahr die Fachfirma gleich anfangen kann. Die Kosten dafür sollen sich auf rund 20 000 Euro belaufen.

Weitere 7000 Euro kostet die Sanierung des Abwasserkanals, wo man nun eine Lösung gefunden habe, um den darüberstehenden Baum zu erhalten, erklärte Wähling. Dessen Wurzelwerk hat den Kanal beschädigt, zudem ist er verstopft. Die beauftragte Firma wird nun auf zwei Metern den Kanal freilegen, ihn säubern und dann einen sogenannten "Strumpf" zum Schutz vor dem Wurzelwerk einziehen. "Es ist gut, dass der Baum stehen bleibt, denn er prägt doch das Bild vom Schwimmbad mit", fand Rudi Kling.

Er informierte den Vorstand zugleich, dass ein neuer Trittstein vor den Duschen gebraucht werde. Und er regte an, dass man demnächst ein Schild aufstellen sollte, das potenziellen Einbrechern bestätige, dass es weder im Kassenbereich noch im Schwimmbad etwas zu holen gebe. Möglicherweise entsteht eine solche Hinweistafel ja bei einem der nächsten Arbeitseinsätze am 5. und 12. Oktober ab 10 Uhr. "Jeder ist herzlich eingeladen, sich nach seinen Möglichkeiten zu beteiligen", warb Jochen Wähling um weitere Unterstützung. Es sei aber gut, Arbeitshandschuhe mitzubringen.

Rückblickend auf die vergangene Saison sagte er weiter, es seien zwar etwas weniger Besucher gekommen, doch sei "mehr über die Kasse gelaufen". Die Einnahmen wären dadurch besser als in 2012. Das liegt daran, dass diesmal viele Mitglieder wegen der anfangs schlechten Wetterlage nicht über den recht geringen Zusatzbeitrag weitere Zeiten im Schwimmbad "einkauften", sondern sich für Tagestickets entschieden.