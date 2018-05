Ladenburg. (stu) Der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Gallus, Frieder Bellm, ist ein humorvoller Zeitgenosse. Als seine Gemeinde von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses wegen einiger Missverständnisse beim Umbau des Pfarrhauses "angeschossen wurde" (die RNZ berichtete), fand Bellm die Schärfe der Diskussion aber gar nicht lustig.

Weil seine Gemeinde "nichts vertuschen und schon gar nichts aussitzen will", gingen Vertreter der Kirchengemeinde sowie der Architekt Michael Salinger in die Offensive, um einige Klarstellungen abzugeben. Zunächst erfuhren die Beteiligten im St. Michaelheim eine Neuigkeit von Bürgermeister Rainer Ziegler, die ihm sichtlich peinlich war: Der Beschluss des Technischen Ausschusses, bei dem die Mitglieder die Befreiung zur Anbringung einer Markise am Pfarrhaus ablehnten, war ungültig.

Erst kürzlich in der TA-Sitzung am 5. Juni stimmten zwei GLL-Mitglieder mit ab, obwohl die GLL nur ein stimmberechtigtes Mitglied hat (die RNZ berichtete). In der Sitzung am 8. Mai, in der die Bausache der Gallusgemeinde behandelt wurde, passierte der gleiche Fehler. In einer Sondersitzung des Technischen Ausschusses am 26. Juni werden die Tagesordnungspunkte vom 8. Mai und 5. Juni nochmals behandelt.

Auch mit der Befreiung der Markise für das Pfarrhaus wird sich der TA nochmals befassen müssen. "Dies war ein Wink Gottes", sagte der Pfarrer schlagfertig, der danach allerdings im ernsten Ton nochmals die Sichtweise der Kirche darlegte. Für die Pfarrgemeinde sei es selbstverständlich, die Baugesetze und die Altstadtsatzung zu respektieren. Gerade deswegen wurden mehrere Besprechungen mit dem Architekten Steffen Seiferheld, der Stadtverwaltung und dem Landeskonservator Dr. Johannes Wilhelm vom Referat für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Karlsruhe einberufen. Ziegler stützte die Sichtweise von Pfarrer Bellm: "Die Art der Diskussion und die Wortwahl im TA waren mir nicht recht". Den Verwaltungsvorschlag, die Markise zu genehmigen, lehnten die Räte einstimmig ab. Architekt Michael Salinger vom Architekturbüro Salinger und Partner räumte ein, dass die Einzäunung nicht der Altstadtsatzung entspreche. Der Fehler wurde korrigiert: Ein neuer Zaun sei schon in Auftrag gegeben, er wird in den nächsten Tagen montiert.

Ziegler bekräftigte, dass die Altstadtsatzung klar definiert, dass in historische Gebäude der Altstadt keine Kunststoffe, sondern Holztüren und Holzfenster einzubauen sind. "Beim Umbau des Pfarrhauses handelt es sich aber nicht um ein historisches Gebäude", machte Salinger aufmerksam. Bürgermeister Ziegler räumte ein, dass man die Sichtweise des Architekten nachvollziehen könne. Die Altstadtsatzung werde daher in diesem Punkt zukünftig klarer definiert. Ziegler stellte klar, dass in der Altstadt nur Holztüren und Holzfenster erlaubt seien, und dies müssten die Antragsteller berücksichtigen. Auch der Zaun muss daher aus Holz sein.

Im Falle der Kirchengemeinde habe die Verwaltung jedoch vorgeschlagen, dass wegen der Formulierung "historisch" ausnahmsweise keine Befreiung beantragt werden müsse. Was der Bürgermeister als Befreiungstatbestand ansah, war nur die Markise, und dieser Antrag wurde daher auf die Tagesordnung des TA gesetzt.

Wilhelm konnte mit dieser Befreiung ebenso leben wie der Stadtbildpfleger Egon Lackner, der den TA-Mitgliedern schriftlich seine Meinung mitteilte. Allerdings waren sich Wilhelm und Lackner auch einig, dass die Altstadtsatzung "ein wichtiges Gut ist", das nicht ständig missachtet werden dürfe.

Lackner bemängelte zwar die Kommunikationsprobleme zwischen dem Architektenbüro und der Stadtverwaltung, aber der Pfarrhausumbau beeinträchtige das Stadtbild am Rande der Altstadt nicht.