Hirschberg. (zg/ans) CDU-Gemeindeverband und -Fraktion Hirschberg haben sich in den letzten Monaten eingehend mit der von der Landesregierung geplanten Konzeption der Gemeinschaftsschule beschäftigt. Mit einer Pressemitteilung meldeten sich gestern die Christdemokraten zu Wort. Hintergrund sind unter anderem die aktuellen Zahlen der Machbarkeitsstudie (die RNZ berichtete). Der Umbau der Karl-Drais-Schule zur Gemeinschaftsschule samt Sanierung würde demnach zwischen 2,5 und drei Millionen Euro kosten.

CDU-Gemeindeverband und -Fraktion beantragen und schlagen nun vor, dass in der Karl-Drais-Schule in Hirschberg anstelle der geplanten drei nur zwei Jahrgangsklassen eingerichtet und die übrigen Jahrgänge im Standort Heddesheim unterrichtet werden. Bei dieser Lösung würde der kostenintensive Anbau an den Schulpavillon der Karl-Drais-Schule entfallen, sind die Christdemokraten überzeugt. Die Umbaukosten im Hauptgebäude könnten voraussichtlich ebenfalls reduziert werden. Die CDU-Fraktion wird die Verwaltung bitten, eine diesbezügliche Kostenkalkulation zu erarbeiten und Verhandlungen mit der Gemeinde Heddesheim aufzunehmen.

Diese Lösung hätte aus Sicht der CDU einen weiteren Vorteil: Sollte sich das Projekt "Gemeinschaftsschule" in Hirschberg zum Beispiel mangels ausreichender Schüler ab der vierten Grundschulklasse oder aus anderen Gründen als nicht zukunftsfähig erweisen, könnten die dafür eingerichteten Räume sinnvoll weiter genutzt werden.

CDU-Gemeindeverband und -Fraktion sind nicht bereit, den "immensen Kostenaufwand, der ausschließlich für das Projekt Gemeinschaftsschule entstehen würde, zu akzeptieren". Müsste dieser finanzielle Aufwand aus den Gemeindefinanzen "gestemmt" werden, könnten aus Sicht der Christdemokraten alle weiteren Projekte und Aufgaben, die in der Gemeinde für die nächsten Jahre erforderlich sind, nicht realisiert werden. Hierzu gehörten insbesondere die von der CDU-Fraktion für 2013 und 2014 geforderten Investitionen für die Gestaltung der Ortsmitte von Leutershausen, Straßen- und Kanalsanierung und vieles andere. "Auf die Umsetzung dieser wichtigen Projekte für alle Bürger in den nächsten Jahren kann und wird die CDU Hirschberg nicht zu Gunsten eines Schulprojektes verzichten, dessen Zukunft nicht gesichert ist."

Der CDU-Gemeindeverband schließt sich generell bezüglich der bildungspolitischen Aussagen zur Gemeinschaftsschule dem Landtagsabgeordneten Georg Wacker an. Die für Hirschberg vorgeschlagene Lösung seitens der Christdemokraten sei "ein konstruktiver Beitrag": Sie vermeide unverhältnismäßige und im Gesamtinteresse aller Bürger nicht zu verantwortende finanzielle Investitionen für ein einzelnes Projekt und werde andererseits der Tradition Hirschbergs als Schulstandort auch für eine weiterführende Schule gerecht.