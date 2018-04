Von Stefan Zeeh

Weinheim-Oberflockenbach. Ein Dunstschleier lag über der verschneiten Ursenbacher Höhe, als sich die rund 80-köpfige Menschengruppe in Richtung Eichelberg in Bewegung setzte. Die allmählich hervorkommende Sonne und die gleichzeitige Windstille sorgten für ertragbare winterliche Temperaturen an diesem Morgen. Dabei war es gerade der Wind, genauer gesagt die Diskussion um die mögliche Errichtung von Windrädern auf dem Eichelberg, der die Gruppe zu diesem von der Bürgerinitiative "Rettet den Eichelberg" und der Stadtverwaltung organisierten Vororttermin zusammengeführt hatte.

"Die Grundstücke am Eichelberg sind großteils im Privatbesitz, teilweise von Erbengemeinschaften mit bis zu 15 Eigentümern", ging Dieter Ahles von der Bürgerinitiative auf die Besitzverhältnisse im Süden der Weinheimer Gemarkung ein. Für einen Investor könnten diese Besitzverhältnisse durchaus zum Problem werden, da die Weigerung eines einzelnen Besitzers sein Grundstück zu verkaufen oder zu verpachten bereits den Bau der Anlagen mit den Zufahrtswegen verhindern könnte.

Der im Ruhestand befindliche Planer Dieter Ahles hatte sich Gedanken über die möglichen Standorte von Windrädern auf dem Eichelberg gemacht. Seiner Ansicht nach könnten nur drei in dem Areal, das als so genannter Freibereich 6 im Standortgutachten ausgewiesen wurde, gebaut werden. Dafür müsst man jedoch in den Steilhang hineinbauen, was nicht anderes bedeute, als dass größere Sprengungen der Granitfelsen notwendig wären. Und das für eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern, was ungefähr der Größe eines Fußballfeldes entspräche. "Die Fläche, auf denen die Windräder stehen, dürfen maximal eine Neigung von einem Prozent haben", zeigte Ahles, dass neben den Sprengungen auch größere Planierungsarbeiten anstünden.

Dazu käme der Wegebau. "Die Zufahrtswege für die Anlieferung der Bauteile der Windräder dürfen maximal eine Steigung von zwölf Prozent haben", erläuterte Ahles weiter. Gleichzeitig dürften die Wege keine zu engen Kurvenradien aufweisen, da die Anlieferung der Windradflügel mit extrem langen Fahrzeugen erfolge, die etwa zweieinhalbmal so lang seien wie ein Holzfahrzeug. Außerdem müsste dieser Weg 4,5 Meter breit sein, mit zwei Meter breiten Banketten an den Seiten. Neben den relativ hohen Kosten, die somit eine Errichtung von Windkraftanlagen mit sich bringen würde, werde auch stark in die Natur eingegriffen. So etwa am "Wilde Leute Stein", wo Ahles einen der möglichen Standorte ausgemacht hatte "Hier müsste alles platt gemacht werden", machte er deutlich, dass dieses Geotop völlig zerstört würde.

Ob sich der finanzielle Aufwand auf dem Eichelberg für einen Investor rechnet, zweifelte Ahles deshalb an und sah darin neben dem starken Eingriff in die Natur einen Grund, den Eichelberg nicht als Gebiet für Windkraftanlagen auszuweisen.

Wie Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner auf Nachfrage der RNZ allerdings erklärte, dürfte die Stadt im jetzigen Stand des Verfahrens die zukünftige Planung zum Bau von Windkraftanlagen und mögliche Probleme gar nicht berücksichtigen. Nur so genannte harte Tabukriterien, wie etwa das Auftreten bestimmter Vogelarten wie dem Roten Milan könnten zum Ausschluss eines Gebietes führen.

"Ob ein Standort aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten tatsächlich geeignet ist, muss der Investor entscheiden", erläuterte Fetzner. Deshalb könne es durchaus passieren, dass die Fläche um den Eichelberg im Flächennutzungsplan "Windenergie" ausgewiesen werde, obwohl es sehr unwahrscheinlich sei, dass dort jemals Windräder entstünden, da der finanzielle Aufwand dafür sich nicht lohne.