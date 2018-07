Von Philipp Weber

Weinheim. Wie viele Meter Kabel die Handwerker wohl verlegen für den neuen Media Markt? Geschäftsleiter Jörg Neumann muss passen, ein Mitarbeiter aus der Ingolstädter Zentrale ebenfalls. Doch auch diese Frage bleibt nicht offen: Ein Telefonat mit Oberbayern - und die Zahlen sind da: Für die Filiale in Weinheim sind 10.000 Meter EDV-, 6000 Meter Stromkabel und 700 LED-Leuchten fällig.

Der Weinheimer Media Markt eröffnet Anfang März. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben - aber lange dauern kann es nicht mehr: "Es läuft wie geschmiert. Wenn nächste Woche die Ware kommt, geht es rund", so Geschäftsleiter Neumann. Er führt gestern durch den 1600 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Dort sind am späten Nachmittag noch gut 20 Angestellte und Handwerker. Sie arbeiten konzentriert, trinken zwischendurch Kaffee aus Plastikbechern. Der Geruch von frischem Holz liegt in der Luft - was nicht zuletzt mit der neuen Präsentation von Kücheneinbaugeräten, Waschmaschinen und Trocknern zusammenhängt.

Mithilfe von neuen Präsentationseinrichtungen aus Holz, wollen Geschäftsleiter Jörg Neumann und seine Mitarbeiter den Kunden künftig Wasch- und Kücheneinbaugeräte präsentieren.

Die Maschinen sollen im Süden des Raums so in den Aufbauten stehen, dass Kunden und Verkäufer sie bequem erreichen können. Das lästige Bücken in den Einbaugeschirrspüler und den Backofen ist passé. "Einkaufen soll hier ein Erlebnis werden", sagt der Geschäftsleiter: "Das ist einer der ersten Märkte mit einer solchen Sonderausstattung." Auch die Teppichböden, die man aus anderen Elektromärkten kennt, wurden hier nicht verlegt. Man läuft über Linoleumboden. Die Preise werden von elektronischen Schildern angezeigt, Veränderungen zentral eingespeist: "Die Darstellungsweise erinnert an ein E-Book. Hinten dran hängen Hochleistungsbatterien, die Jahre halten."

Wer den Markt gestern vom Haupteingang im Nordosten aus begeht, steht jedoch erst einmal vor nackten Telefonregalen. Die Anschlüsse für die Smartphones sind da. Die Geräte kommen noch. Die Fernseher werden später im Nordwesten zu finden sein, während an der Rückwand im Westen die Kapsel-Kaffee-Maschinen ausgestellt werden. Direkt neben den Handys werden sich die Kunden für Fitnessarmbänder oder Smartwatches entscheiden können. Dann kommt der Kamerabereich - wo lediglich extrem teure Objektive in den Vitrinen landen.

"Die Kunden sollen die Geräte anfassen können", so der Geschäftsleiter. In der Mitte und im Süden wird das auch für die vollautomatischen Kaffeemaschinen oder moderne (Gesundheits-)Küchengeräte wie etwa "Smoothie Maker" gelten. Nicht zu vergessen: die Regale für PCs, Notebooks und Tablets, samt Ausstattung. Fast alle Geräte werden kommende Woche geliefert. Für den Sicherheitsdienst am Hintereingang wird dann viel zu tun sein: Schon gestern vermerkt ein Hüne - dessen riesige Hände einem Basketballspieler gehören könnten - alle Anwesenden auf einer Liste. Darauf sind in erster Linie Handwerksfirmen zu finden, mit denen Media Markt seit Jahren zusammenarbeitet. Neben der Elektrik und den Regalen muss die Filiale mit IT- und Alarmanlagentechnik versorgt werden. "Der Regalaufbau begann Anfang der Woche - jetzt steht fast alles. Für so etwas braucht man Profis", erläutert Neumann.

Die Profis hatten in diesem Teil Deutschlands länger nichts zu tun - zumindest nicht im Auftrag von Media Markt. Die letzte Neueröffnung in der Region fand 2005 statt, in Neustadt an der Weinstraße. "Weinheim war seit Längerem interessant, jetzt hat es geklappt", freut sich der Geschäftsleiter. Durch den nahen Barbarasteg, die RNV und die B 3 sei das Geschäft perfekt erschlossen. Bisher habe er fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten, auch von der Händlervereinigung "Lebendiges Weinheim".

Die Verzahnung von Internetbestellung und Einkaufserlebnis gibt es bei Media Markt längst - und wird laut Neumann rege genutzt. So suchten sich viele Kunden die Ware im Netz aus, um sie dann im Laden abzuholen und zu bezahlen. Wenn Kunden dort irgendetwas nicht finden sollten, kann Neumann auf die Schwesterfiliale in Viernheim verweisen. An diese dockt der Weinheimer Markt mit seinen circa 25 Mitarbeitern quasi an.