Ladenburg. (stu) Joachim Killburg, der Marketingberater des BDS sieht die Selbstständigen der Stadt auf einem guten Weg. Es haben sich mittlerweile drei Arbeitsgruppen gebildet, die das Ziel haben Lösungen zu erarbeiten, um eine höhere Kundenfrequenz in der Altstadt zu erreichen. Bedarfsorientiert befassen sich die Gruppen mit den Zielgruppen "Frauen+Männer", "Kinder+Jugend" sowie "Hausbesitzer+50plus". Es seien sehr offene Vorgespräche gewesen, und nun gelte es die Vorschläge umzusetzen. Noch finden die Gespräche hinter verschlossenen Türen statt, erläuterte Killburg, der jedoch nach der Sitzung am 23. April die neuen Ideen der Selbstständigen in der Öffentlichkeit präsentieren wird.

Killburg hat festgestellt, dass es am Anfang der Findungsphase doch Widerstände frei nach dem Motto "geht nicht - gibt's nicht - können wir nicht" vorherrschten. Die Bedenken seien mittlerweile aufgebrochen, freute sich der BDS-Berater, dass die Einzelhändler und Handwerker sowie die Dienstleister erkannt haben, das Änderungen von Nöten sind. Der Experte hat versucht zu vermitteln, dass die Selbstständigen sich stärker in ihre Kunden hineinversetzen. "Die Kunden merken schnell, ob man sich für ihre Wünsche interessiert oder ob die Freundlichkeit nur gespielt ist", sagte Killburg im RNZ-Gespäch.

Ein weiteres Anliegen ist es ihm, die jeweiligen Stärken des Handels und des Gewerbes hervorzuheben. "In Ladenburg schlummern viele Talente." Manchmal wüssten die Kunden gar nicht, was es in der Altstadt so alles gibt. Killburg hat die Probe aufs Exempel gemacht und sich die Lebensmittelsituation in der Altstadt angesehen. Natürlich sind die Zeiten vorbei, als es noch zehn Lebensmittelgeschäfte, acht Bäckereien und fünf Metzgereien gab. Bis in die 1980er Jahre dauerten diese paradiesischen Zustände an, bevor sich die Struktur im Lebensmittelhandel änderte. Vor drei Jahren schloss mit dem Edeka-Markt am Marktplatz der letzte Vollversorger, so dass sich die Lebensmittelversorgung - speziell für die ältere Generation - deutlich verschlechterte.

Allerdings ist es in der Altstadt immer noch möglich, sich mit den Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. In den Metzgereien gibt es auch ein kleines Lebensmittelsortiment, und auch die Bäckereien versorgen ihre Kundschaft nicht nur mit Backwaren, sondern auch mit Milch und Nudeln.

Killburg ist angetan von den Spezialitätengeschäften in der Altstadt. "Die Olive" habe ein attraktives Sortiment, das weit über Obst und Gemüse hinausgehe. Auch der Bioversorger Keimling in der Hauptstraße könnte mit Vielfalt punkten, sagte Killburg. Sogar Biofleisch und Geflügel bekomme man in dem Laden. Angetan war Killburg auch von der Qualität des griechischen Marktes in der Kirchenstraße, wo es ebenfalls mehr gibt als Obst und Gemüse. Auch über die Geschäftssituation hat der BDS-Berater mit den Inhabern gesprochen. "Alle sehen ihre Zukunft in der Altstadt. Die Geschäfte würden gut laufen und Schließungsgerüchte, die immer mal wieder aufkommen, seien absolut haltlos, sagten die Händler übereinstimmend."