Von Carsten Blaue

Schriesheim. Ein neuer Festzeltwirt, neue Weinhoheiten und ein Jubiläum: Der Krönungsabend zur Eröffnung des Mathaisemarkts in Schriesheim stand gestern unter besonderen Vorzeichen. Hans-Peter Küffner begrüßte die Schriesheimer erstmals in seinem Zelt, auf dessen Bühne die neue Weinkönigin Alexandra Quick sowie die Weinprinzessinnen Julia Fontius und Lena Speicher ihre Kronen erhielten. Später gratulierten ihnen rund 80 ehemalige Schriesheimer Weinhoheiten, darunter auch Gretel Weißbrodt, die vor genau 60 Jahren die erste Weinkönigin in Schriesheim war.

Aus diesem Anlass hatte die örtliche Winzergenossenschaft alle ehemaligen Hoheiten zur gestrigen Krönung eingeladen. Auch am Festzug an diesem Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr, werden sie teilnehmen. Gut 50 Zugnummern werden unter dem Motto "Schriesheim im Land der Dichter und Denker" durch die Straßen der Innenstadt ziehen.

Zudem steht das erste Mathaisemarkt-Wochenende im Zeichen des Sports. Sonntagvormittag, ab 10.30 Uhr, kommt es im Rahmen der Boxmatinee im Festzelt zum Schlagabtausch zwischen den U 19-Staffeln von Deutschland und Irland. Bereits am Samstag, 2. März, starten ab 13 Uhr die Rennen des Mathaisemarkt-Volkslaufs. Die Politik steht beim ersten großen Volksfest des Jahres in der Region immer montags auf dem Programm. Als Festrednerin bei der Mittelstandskundgebung begrüßt der Bund der Selbstständigen am 4. März, um 17 Uhr, im Festzelt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).