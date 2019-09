Von Philipp Weber

Weinheim. OB Manuel Just hatte am Mittwoch den Anfang gemacht, das "Lebendige Weinheim" legte am gestrigen Donnerstag nach. Sowohl die Stadtspitze als auch die Einzelhändler setzen die RNV mit scharf formulierten Pressemitteilungen unter Druck. Denn die Stimmung in der Innenstadt ist angespannt. Die Straßenbaustelle am Postknoten, die die letzte Etappe des Baumarathons entlang der RNV-Linie fünf darstellt, hält offensichtlich zu viele Kunden von den Geschäften in der City fern.

Zwar hatte die Pressestelle der Stadt unlängst noch betont, dass die Nord-Süd-Sperrung der Kreuzung weniger schlimm sei als es auf den ersten Blick aussehe. Doch auch der Verkehr von der West- in die Innenstadt fließt an manchen Tagen zäh, wenn überhaupt. Navigationsgeräte empfehlen oft, den Postknoten und damit den direkten Weg zu den Geschäften zu meiden. Und jetzt droht auch noch eine zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme.

Mit großer Verärgerung habe der Vorstand des Vereins "Lebendiges Weinheim" auf die angekündigten Verspätungen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten reagiert, heißt es in der Stellungnahme der Händler: "Die Verzögerungen sind eine Zumutung und inakzeptabel, hier wird eine Schmerzgrenze überschritten." Es sei nicht nachvollziehbar, dass bei einer von langer Hand geplanten Maßnahme in neuralgischer Lage Fristen überschritten würden.

"Innerstädtische Bauprojekte dieser Größenordnung und mit dieser Auswirkung auf die Verkehrsführung stellen für den ortsansässigen Einzelhandel schon bei planmäßiger Abwicklung eine enorme Belastung durch Frequenz- und Umsatzrückgang dar", erklärt die Interessenvertretung der Händler: "Eine weitere Verzögerung ist in keiner Weise hinnehmbar." Weinheim sei eine der wenigen Städte in der Region, die noch über einen breit aufgestellten, individuellen und oftmals inhabergeführten Einzelhandel verfüge. "Diesem darf auf keinem Fall, gerade im Hinblick auf das bald anlaufende und enorm wichtige vierte Quartal, weiter die Frequenz durch Baustellen und Straßensperrungen abgeschnitten werden." Dann werden die Vorwürfe massiv: "Das Missmanagement der RNV darf nicht auf dem Rücken des Weinheimer Einzelhandels ausgetragen werden." Es müsse nach konstruktiven Lösungen gesucht werden, um die Maßnahme abzuschließen.

Der Vorstand des Vereins begrüßt das Vorgehen von OB Just und unterstützt dessen Initiative. Das ist auch kein Wunder, denn sowohl die Stellungnahme von OB Just als auch die der Händler wurde von der Pressestelle der Stadt verschickt. Das "Lebendige Weinheim" appelliert zudem an die Kunden, den innerstädtischen Einzelhandel auf dem "Einkaufszettel" zu behalten, zumal dieser jetzt wieder besser mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar ist - und in Weinheim die erste Stunde Parken auf öffentlichen Parkplätzen und in öffentlichen Parkhäusern nichts kostet.

Die RNZ konfrontierte die in Mannheim ansässige RNV am gestrigen Donnerstag mit den Vorwürfen aus Weinheim: "Wir geben unser Bestes, um diese Maßnahme in Zusammenarbeit mit der Stadt Weinheim und den Baufirmen so schnell wie möglich zu einem guten Ende zu bringen", erklärt RNV-Sprecher Moritz Feier. Die RNV befinde sich als Bauträgerin in fortwährenden Gesprächen mit den zuständigen Stellen der Stadt. Gemeinsam würden aktuell mehrere verschiedene Maßnahmen geprüft, die den Ablauf der Bauarbeiten beschleunigen könnten, so der Unternehmenssprecher.

Nicht gänzlich unkommentiert stehenlassen will er den Vorwurf, das Baustellenmanagement der RNV habe sich zu stark auf die Sanierung der eigenen Bahnlinie fokussiert. "Es war nicht möglich, Schiene und Straße gleichzeitig anzupacken. Jedenfalls nicht, ohne den Verkehr massiv einzuschränken." Diesem Standpunkt hätten sich seinerzeit auch die Vertreter der Stadt Weinheim angeschlossen, beteuert er.

Prinzipiell gelte bei der Sanierung von Straßen dasselbe, was Bauherren auch bei der Instandsetzung von Häusern erleben müssten: "Wir planen unsere Baustellen nach bestem Wissen und Gewissen. Aber bei Arbeiten am Bestand ist man nicht immer vor Überraschungen gefeit", sagt RNV-Sprecher Feier. So habe sich der Untergrund des Postknotens als weniger optimal erwiesen als zunächst angenommen. "Daher waren auch mehr Leistungen erforderlich als geplant." Entgegen vorangegangener Bodenproben habe sich zudem herausgestellt, dass ein Kreuzungsbereich belastet war, so Feier. "In der Folge mussten Entsorgungsmaßnahmen in Auftrag gegeben werden." Allgemein sei eine Großsanierung eine komplexe Angelegenheit: "Scheinbar kleine Probleme an einer Stelle können Schwierigkeiten fürs große Ganze mit sich bringen."

Gleichwohl versteht Feier die Einzelhändler, wie er betont: "Die Baustelle ist eine große Belastung." Die RNV wolle sich nun intensiv mit der Stadt Weinheim und der Baufirma abstimmen. Ziel sei, bis zum Start des Weihnachtsgeschäfts eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Auf einen exakten Zeitpunkt will er sich indes nicht festlegen lassen.