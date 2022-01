Von Axel Sturm

Ladenburg. Kann es sich ein Unternehmer, der Verantwortung für 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt, erlauben, einfach mal für knapp zwei Monate auszusteigen? "Ja, man kann, denn Träume zu verwirklichen, macht das Leben erst spannend und lebenswert", sagte Erhard Schollenberger, der Chef der Gartenbaufirma Erda, beim RNZ-Besuch. Die Pause, die sich Schollenberger im Sommer gönnte, war auch deshalb so ungewöhnlich, weil sich der sportliche Firmeninhaber zu Fuß von Ladenburg an den Gardasee aufmachte. Zum Gardasee hatte der verheiratete Familienvater schon immer ein besonderes Verhältnis. Seine Eltern Helga und Jakob unternahmen vor 60 Jahren ihre Hochzeitsreise dorthin – mit schönen Folgen: Neun Monate später kam in Ladenburg der kleine Erhard zu Welt.

Die Planung, zu Fuß dorthin zu gehen, wo alles seinen Anfang nahm, schwirrte dem Ladenburger schon einige Jahre im Kopf herum. Er verwarf die Idee aber immer wieder, weil er zuerst an seine Firma dachte. Doch dann war er vor einem Jahr mit sich im Reinen, und für ihn war klar, dass er seine große Wanderung im Sommer 2021 antreten wird.

Er erstellte im Frühjahr einen Wanderplan und kaufte leichtes Wandergepäck, das insgesamt 13 Kilogramm wog. Ein kleines Zelt mit einem Schlafsack war mit dabei, denn nicht immer waren Gasthöfe oder Hotels in der Nähe, um zu übernachten. Schollenberger wanderte im Schnitt 25 Kilometer am Tag – in den zwei Monaten meisterte er 30.000 Höhenmeter. Als Schollenberger am 4. Juli nach einer 800-Kilometer-Fußstrecke den Gardasee erreichte, war er "ein äußerst glücklicher und zufriedener Mensch", der sich ein Ziel gesetzt und es erreicht hatte, wie er erzählte. Heute sagt er rückblickend, dass die Wanderung sein Leben verändert hat. Er sei nun viel gelassener und aufgeräumter, erzählt Schollenberger.

Für ihn war klar, dass er seine Reise alleine unternehmen wird. Er wollte sich viel Zeit nehmen, um über sein Leben nachzudenken, das bisher doch recht geradlinig verlaufen ist. "Trotzdem sollte man über sein Leben nachdenken, denn es ist wichtig, sich auch im Alter noch Ziele zu setzen", meint Erhard Schollenberger.

Der in Ladenburg geborene und aufgewachsene Schollenberger ist ein angenehmer Mensch. Ärger und Streitigkeiten, die im Geschäftsleben immer wieder vorkommen, vermeidet der Unternehmer. Als der Diplom-Ingenieur 1986 seinen Betrieb gründete, ahnte er nicht, wie schnell das Unternehmen wachsen wird. Heute sind fast 40 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in seiner Firma beschäftigt, und Schollenberger gibt offen zu, dass die Verantwortung gelegentlich eine Last sein kann. Er hat allerdings die Gabe, den Mitarbeitern Vertrauen zu schenken. "Ich habe ein wirklich gutes Team zusammen, und so war es nur ein kleines Risiko, zu sagen: Ich bin dann mal für zwei Monate weg", erzählt der Firmenchef. Als er loswanderte, waren alle Projekte übergeben, die Zuversicht war vorhanden, "dass der Laden auch ohne mich läuft". Und in der Tat gelang es dem Betriebsinhaber, vom ersten Tag an abzuschalten. "Es war für mich ein tolles Gefühl, dass ich meinem Team zu 100 Prozent vertrauen konnte", sagte Schollenberger.

Seine Wanderschuhe zog Erhard Schollenberger erst am Gardasee aus. Repro: Sturm

Der Weg von Ladenburg zum Gardasee führte für ihn durch den Schwarzwald zum Bodensee, durch den Bregenzer Wald über den Arlberg in den Vinschgau. Er durchwanderte das Ortler-Massiv und erreichte schließlich nach einer körperlich anstrengenden Tour sein Reiseziel. Mental hat ihm die Wanderung sehr gutgetan. Ihm war es wichtig, die Bergwelt alleine zu genießen. Ein Abstieg ins Tal, wo die schönen Hotels und Gasthöfe lagen, kam für ihn nicht infrage. "Ich heiße schließlich Schollenberger und nicht Schollentaler", meint der Ladenburger und lacht. Was in den zwei Monaten seiner Auszeit in der Welt passierte, das interessierte den Wanderer nicht. Auf einer Alm hat er im Schlafsaal einer Hütte lediglich mitbekommen, dass es im Ahrtal eine Flutkatastrophe gab. Sein Handy hatte er zwar dabei, doch er wollte nur in dringenden Notfällen kontaktiert werden.

Nur eine Ausnahme war erlaubt. Seine Tochter Aileen war hochschwanger, und die Geburt von Liah stand an. Als Schollenberger dann beim Durchwandern eines Gletschergebiets erfuhr, dass er Opa geworden ist, wurde es emotional. Ein paar Freudentränen liefen ihm auf 3000 Metern Höhe über die Wangen.

Mit wandernden Menschen gemeinsam eine Wegstrecke zu gehen, vermied Schollenberger allerdings. "Ich wollte alleine mit mir und der Natur sein; ich brauchte die Zeit, um nachzudenken", erzählt der Ladenburger. Ganz abschotten wollte sich der Wandersmann aber nicht. Manch eine Sennerin oder Berghütten-Wirtin erkundigte sich bei ihm, was er denn in seinem Leben so treibt. "Manche Gespräche wurden sehr persönlich", erzählt Schollenberger. Eine Hüttenwirtin habe ihn als "verrückten Wandertherapeuten" bezeichnet. "Die netten, offenen Gespräche auf den Hütten werde ich nie vergessen", sagt Schollenberger. Seine spirituelle Reise wollte er dann aber doch alleine fortsetzten.

Er ging äußerst konzentriert seinen Weg. "Ein Fehltritt oder eine Unachtsamkeit hätten fatale Folgen haben können", erläutert der Wanderer, der viel Zeit beim Beobachten der lebendigen Bergwelt verbrachte. "Steinböcke, Gämsen, Murmeltiere und sogar Schlangen waren meine Begleiter", berichtet der Ladenburger.

Besonders emotional wurde es für ihn, als er nach einer Bergüberquerung den Gardasee im Tal erblickte. Er spürte sofort: "Jetzt bin ich mit mir im Reinen, denn ich habe mein Ziel erreicht." Am Gardasee verbrachte er noch ein paar Erholungstage. Zurück nach Ladenburg fuhr Schollenberger dann mit dem Zug.

"Ich wollte die Erfahrung machen, einfach mal loszulassen, und das habe ich geschafft", erzählt der Unternehmer. Im Kreise seiner Familie wurde die Rückkehr dann gebührend gefeiert. Der stolze Opa durfte endlich die kleine Liah in den Armen halten, und er freute sich sehr auf seine "Opa-Zeit".

Die Wanderung habe ihn geprägt, sagt Erhard Schollenberger zum Abschluss des RNZ-Besuchs. "Ich bin noch gelassener geworden, habe keine Zukunftsängste, weil ich weiß, mein Erda-Team ist unschlagbar", sagt der Ladenburger. Er hat sich für die Zukunft vorgenommen, sich im Alltag ein Stück weit zurückzuziehen.

Ähnliche Wanderungen sollen sein Leben auch zukünftig bereichern, kündigt Schollenberger an. "Eine Herbsttour vom Bodensee nach Südtirol ist bereits in Planung", verrät der "Wandertherapeut", der am Ende einräumte: "Wenn manche sagen, ich bin ein wenig ,verrriggd’, kann ich nicht wirklich widersprechen."