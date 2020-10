Die nächste Gedenkveranstaltung: OB Manuel Just hat am Mittwochabend zur Teilnahme an einer weiteren Gedenkveranstaltung am Montag, 9. November, aufgerufen. Gestaltet von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und der Stadt wird dann an die

Gedenken am 9. November

Die nächste Gedenkveranstaltung: OB Manuel Just hat am Mittwochabend zur Teilnahme an einer weiteren Gedenkveranstaltung am Montag, 9. November, aufgerufen. Gestaltet von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und der Stadt wird dann an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert. In diesem Jahr stehen die in der Stadt verlegten Stolpersteine im Blickpunkt.

Die Stolpersteine: Zwischen 2006 und 2008 wurden 40 Stolpersteine in Weinheim und vier in Lützelsachsen verlegt. 2017 und 2019 kamen vier weitere Steine in Weinheim dazu. Getragen wird die Erinnerungsaktion für Verfolgte des NS-Regimes von einer privaten Initiative. Hierzu gibt es eine von Erika Heuser sowie Cynthia und Thomas Kärcher aktuell überarbeitete Zweitauflage einer Broschüre, die beim Tourismusmarketing, im Stadtmuseum, im Stadtarchiv und in der Stadtbibliothek erhältlich ist, auch auf Englisch. keke

