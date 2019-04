"Wir streiken, bis ihr handelt": Die jungen Initiatoren der "Fridays for Future"-Demo hielten das Frontbanner hoch, als der Protest-Zug in die Fußgängerzone einbog. Foto: Dorn

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Daumen hoch: Die Passantin in der Fußgängerzone wiederholt die lobende Geste immer wieder. Dies angesichts der Kundgebung zum Klimaschutz. Seit dem Freitag hat die Protestbewegung "Fridays for Future" auch Weinheim erreicht. Rund 300 Menschen - vor allem junge Leute - nahmen daran teil, zogen vom Treffpunkt am Alten OEG-Bahnhof über die Babostraße in Richtung Altstadt und trafen Punkt 12 Uhr auf dem Marktplatz ein. "Unsere Generation hat alles falsch gemacht, worauf soll die Jugend denn noch warten?", sagt die Passantin.

Auch in den Reihen dahinter ragten Protest-Slogans in die Höhe. Foto: Dorn

Dann gibt sie sich als Oma einer Enkelin und Mutter der Weinheimer Sängerin Susan Horn zu erkennen. Schließlich überlegt sie, ob sie sich doch noch in den Protestzug einreihen sollte. An dessen Spitze haben sich diejenigen gesetzt, die das Ganze organisiert haben. Der Schüler Iván Furlan Cano gibt per Megafon die Richtung vor und achtet darauf, dass die Transparente straff genug gehalten werden, damit man sie gut lesen kann. "Wir streiken, bis ihr handelt" lautet eine Botschaft auf Deutsch und "System Change not Climate Change" auf Englisch.

Zum Auftakt hat Studentin Frida Fiedler vom "CO2-Fußabdruck" gesprochen, den die Menschen und besonders die Deutschen auf der Welt hinterlassen. "Wir wollen gesehen und gehört werden, also seid schön laut", so ihre Ansage. Dann folgen ein paar Alltagstipps dahingehend, was jeder für den Klimaschutz tun kann: Öfter mit dem Rad fahren statt mit dem Auto, öfter mal das Licht ausmachen, um Strom zu sparen, öfter mal im Secondhand-Laden Kleidung kaufen.

Bei der Abschlusskundgebung formuliert Iván nochmals, was in der Kommunalpolitik geschehen müsste, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern: Nötig wären seinen Worten nach ein deutlich höherer Einsatz alternativer Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung. Dieser liege bisher bei nur fünf und sieben Prozent, das sei viel zu niedrig. "Der ÖPNV müsste kostenlos genutzt werden können", so eine weitere Forderung, für die es stürmischen Applaus gibt. Nicht zuletzt ist die akut bevorstehende "Bodenversiegelung" durch die Umwandlung bisher landschaftlich genutzter Flächen in ein Gewerbegebiet ein Thema.

Trotz des (tod-)ernsten Themas war die Stimmung phasenweise ausgelassen. Foto: Dorn

Die Bürgerinitiative, die das verhindern will, ist bei der Demonstration mit einem Transparent vertreten. Derweil signalisiert Uli Sckerl als Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen mit einem Plakat, dass er die Aktion der Jugend für das Klima "ganz prima" finde. Doch dürfen die dafür die Schule schwänzen? Ja, meint Wolfgang Pluschke aus Mörlenbach, der dort als Solar-Berater tätig ist und das ein Schild mit der Aufschrift hochhält: "Lieber ein paar Fehlstunden als ein Leben im Chaos."

Auch Eltern solidarisieren sich mit ihren Kindern im "Schulstreik" und halten das Motto "Parents for Future" hoch. Aber auch die junge Generation hat sich ein paar markige Sprüche ausgedacht oder übernommen. "Wir sind jung und brauchen die Welt", ist da zu lesen. Oder auch "Es gibt keinen Planet B".

In der Fußgängerzone erinnert die Schülerin Merle Wagner an den Satz des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi, der da lautet: "Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt." Merle fügt hinzu: "Wir können nicht mehr abwarten und nachdenken, wir müssen handeln!" Dann kam die Aufforderung, alle sollten kurz in die Hocke gehen. Es folgte der Countdown von zehn auf null. Wer bei null nicht aufspringe, sei weiterhin für Kohlekraftwerke. Die will hier aber niemand mehr.