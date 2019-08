Weinheim/Lampertheim. (pol/szok) Knapp eineinhalb Jahre nach einem Trickbetrug in Lampertheim, konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Am Abend des 19. Februar 2018 hatte der mutmaßliche Täter in Lampertheim bei einer Seniorin als falscher Polizeibeamter ausgegeben. Laut Polizei übergab die Frau damals dem angeblichen Polizisten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Neue Erkenntnisse führten die Heidelberger Kriminalpolizei nun letztendlich zu dem Täter: Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten Kriminalbeamte eine Wohnung in Weinheim und trafen dort den 17-jährigen Beschuldigten an, der verhaftet wurde. Zudem stellten sie dort Beweismaterial sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.