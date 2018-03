Weinheim. (pol/gun) In der Werderstraße ist am Montagnachmittag ein VW mit einem Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der Fahrer gerade aus einer Parkbucht fahren und sich in den fließenden Verkehr einordnen, als er mit dem mit wenigen Fahrgästen besetzten Bus kollidierte.

Der Wagen wurde gegen einen abgestellten Mini geschleudert. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Blechschaden von rund 25.000 Euro. Sowohl der VW als auch der Bus mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des VW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Update: 13. März 2018, 11 Uhr