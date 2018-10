Weinheim. (pol/rl) Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Bergstraße am Mittwochabend. Das berichtete die Polizei. Kurz vor 21 Uhr war ein 27-jähriger Opel-Fahrer in südlicher Richtung unterwegs.

Als er nach links in die Nibelungenstraße abbiegen wollte kam ihm ein Auto entgegen, dass an der Kreuzung ebenfalls nach links in die Hopfenstraße abbiegen wollte. Daher mussten beide Autos zunächst anhalten. Die beiden Fahrer einigten sich per Handzeichen gleichzeitig voreinander abzubiegen.

Allerdings stand hinter dem Auto, dass in die Hopfenstraße wollte, ein weiterer Opel. Dessen 52-jährige Fahrer, der geradeaus in Richtung Sulzbach unterwegs war, zog rechts an dem stehenden Autofahrer vorbei, überfuhr die durchgezogene Linie des Radwegs und kollidierte im Einmündungsbereich zur Nibelungenstraße mit dem nun abbiegenden Opel des 27-Jährigen.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Eine verständigte Firma kam vor Ort und reinigte die Fahrbahn.