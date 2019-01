Weinheim. (RNZ) Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer am Dienstagmorgen in der Gorxheimer Talstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Renault zusammengeprallt. Der 24-Jährige fuhr um 6.40 Uhr in Richtung Gorxheimertal, als es in Höhe des Schwimmbads zum Zusammenstoß kam.

Die 22-jährige Fahrerin des Renaults versuchte noch, dem BMW auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Ihr Wagen drehte sich um etwa 270 Grad und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Der BMW kam von der Straße ab und in einem Erdwall zum Stehen. Die beiden Autofahrer zogen sich Verletzungen zu, Mitarbeiter eines Rettungsdiensts versorgten sie noch an der Unfallstelle. Der 24-Jährige kam per Rettungswagen in eine Klinik.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Der Fahrkartenautomat an der RNV-Haltestelle "Stahlbad" ist am frühen Dienstagmorgen aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter konnte dabei mehrere hundert Euro an sich bringen. Der Unbekannte hatte unter Anwendung brachialer Gewalt die Geldkassette des Automaten aufgehebelt. Der Sachschaden wiegt - wie so oft - deutlich höher als der Diebstahlsschaden. Ersterer beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass auch der versuchte Aufbruch des Parkscheinautomaten in der "Burgengarage" am Dienstagmorgen auf das Konto desselben Täters ging.

Info: Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier in Weinheim in Verbindung setzen. Kontakt unter Telefon 06201/10030.