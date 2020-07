Weinheim. (pol/mare) Ein schwarzer Mercedes ist am Donnerstag kurz nach Mitternacht in ein Grundstück in Weinheim gekracht. Das berichtet die Polizei.

Ein Zeuge beobachtete demnach, wie das Auto in der Weststraße in Höhe des Anwesens Nummer 8 aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Zaun des Grundstückes fuhr. Dabei wurde nicht nur der Zaun, sondern auch ein dahinter abgestelltes Auto beschädigt. Der Mercedes fuhr dann einfach weiter.

Der Schaden beläuft sich auf gut 10.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes wird auf Mitte 40 geschätzt und soll eine Halbglatze haben.

Wer kann Hinweise auf den Fall geben? Die Polizei nimmt diese unter Telefon 06201/10030 entgegen.