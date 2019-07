Weinheim. (pol/geko) Am Montagabend sind zwei Männer auf dem Parkplatz der Burgruine Windeck in Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Beide Männer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Gegen 21.20 Uhr waren die beiden Männer, im Alter von 23 und 37 Jahren, auf dem Parkplatz der Ruine aufeinander getroffen. Sie gerieten in einen heftigen Streit und fingen an sich zu schlagen. Während der Prügelei fielen sie einen Abhang hinab und landeten auf einem Waldweg. Dort ließ der Jüngere nicht vom Älteren ab. Daraufhin bat der 37-Jährige eine Spaziergängerin um Hilfe. Der junge Mann nahm einen Faustgroßen Stein und warf ihn dem anderen an den Kopf. Entkräftet sollen beide Prügler auf dem Boden gelegen haben, bis die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bis jetzt ungeklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06201/10030 melden können.