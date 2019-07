Weinheim. (pol/dore) Eine 16-jährige Rollerfahrerin ist am Mittwoch gegen 16.40 Uhr einem Mercedes-Fahrer aus Weinheim auf der Bergstraße ins Heck gefahren.

Wie die Polizei berichtet, musste der Autofahrer verkehrsbedingt anhalten. Die Rollerfahrerin sei, wie sie selbst sagt, abgelenkt gewesen, und krachte gegen das Auto. Sie versuchte laut Polizei zwar, noch stark zu bremsen, stürzte allerdings und verletzte sich dabei leicht.

Das Mädchen wurde an der Unglücksstelle erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Vater nahm den Roller mit, am Mercedes entstand ein Schaden von 4000 Euro.