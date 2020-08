Weinheim. (pol/kaf) Zu tief ins Glas geschaut hat ein 48-jähriger Radfahrer am Montagabend in Weinheim. Wie die Polizei mitteilt, war er um kurz nach 22 Uhr mit über zwei Promille in der Händelstraße unterwegs. Auf seiner Fahrt stürzte er, setzte sich aber anschließend wieder auf das Rad bis ihn eine Polizeistreife anhielt. Die Beamten brachten sein Rad aufs Revier, gegen den 48-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.