Weinheim. (pol/rl) Gegen 17.17 Uhr teilte ein anonymer Hinweisgeber dem Polizeinotruf am heutigen Montag mit, dass in der Kurt-Schuhmacher-Straße, in Höhe des Waldorfkindergartens ein verdächtiger Kanister auf dem Grünstreifen stehen würde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen 30-Liter-Kanister mit der Gefahrgutkennzeichnung "UN Nummer 1789". Der Kennzeichnung zufolge befand sich in dem Kanister Chlorwasserstoffsäure, die in hohen Konzentrationen giftig und ätzend sein kann.

Die hinzugezogene Feuerwehr aus Weinheim stufte das Ganze als Gefahrguteinsatz ein und rief die Werksfeuerwehr der Firma Freudenberg sowie einen Chemiker zur Unterstützung herbei. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, Feuerwehrleute im Chemikalienvollschutzanzug nahmen eine Probe aus dem Kanister. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung: In dem Kanister befand sich lediglich Altöl.