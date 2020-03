Weinheim. (pol/van) Kehrte ein Einbrecher zu dem Haus zurück, von dem er rund zwei Wochen davor Fotos machte? Dem versucht derzeit die Polizei auf den Grund zu gehen.

Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr erwischten die Einbruchsopfer den Täter in flagranti: Als sie nach Hause kamen, hatte sich der Mann an der Terrassentür ihres Einfamilienhauses in der Freudenbergstraße zu schaffen gemacht. Der unbekannte Mann flüchtete. Eine Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis.

Der Gesuchte ist etwa 1,90 Meter groß, soll eine athletische Statur sowie schwarze Kleidung, Mütze und Handschuhe getragen haben. Mitte Februar war dem Einbruchsopfer vor seinem Anwesen ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann aufgefallen, der Fotos mit dem Smartphone machte. Als dieser den Bewohner bemerke, soll er ein Telefonat vorgetäuscht haben. Die Beamten klären nun, ob es sich dabei um den Täter handelt, der am Sonntag geflüchtet ist.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, oder an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444.

Der Schaden an der Terrassentüre beträgt rund hundert Euro. Gestohlen wurde nach Erkenntnissen der Beamten nichts.