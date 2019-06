Weinheim. (pol/mare) Er machte falsche Angaben und entzog sich dann der Verantwortung: Ein Autofahrer hat sich nach einem Unfall am Mittwochabend unrühmlich aus dem Staub gemacht, wie die Polizei mitteilt.

Ein 55-jährige Radfahrer war gegen 20.30 Uhr in der Schulstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung die Straße in Richtung Bismarckstraße überqueren. Er fuhr bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein und wurde dabei von einer weißen Mercedes C-Klasse erfasst, deren Fahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Bergstraße fuhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer des Mercedes zuvor mindestens einen Autofahrer überholt und war bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch die Kollision prallte der Radfahrer auf die Motorhaube und wurde zu Boden geworfen. Er zog sich mehrere Schürfwunden und Hämatome zu.

Der Mercedes-Fahrer und ein Passant kamen dem 55-Jährigen zu Hilfe. Nachdem der Fahrradfahrer sagte, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe und der Mercedes-Fahrer sowie der Passant die Personalien hinterließen, entfernten sich alle Beteiligten von der Unfallstelle.

Im Nachhinein stellte sich dann jedoch heraus, dass der Fahrer des Mercedes falsche Daten angegeben hatte.

Der Radfahrer beschrieb den Unbekannten wie folgt: dunklerer Teint, etwa 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, eher kräftigere Statur mit Bauchansatz, schwarze kurze Haare mit erkennbarem Lockenansatz, rasiert. Er sprach nahezu akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Telefon 0621/1744045 zu melden.