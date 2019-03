Weinheim. (pol/mare) Dienstagnacht ist ein Garageneinbrecher umgegangen. Das berichtet die Polizei.

Demnach sind in der "Am Bannholz" in Weinheim mindestens drei von fünf nebeneinanderliegenden Garagen aufgebrochen worden. Nach Angaben der Bewohnerin ist ein weiß-pink-blaues Mountainbike der Marke "Focus" im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen worden.

Ob noch andere Sachen gestohlen wurden, ist noch nicht geklärt.

Wer etwas dazu bemerkt hat, kann sich bei der Polizei melden. Rufnummer 06201/10030.