Weinheim. (pol/kaf) Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen ist es am Sonntagabend gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 18.20 Uhr auf dem Gehweg in der Liststraße. Dabei soll eine der Frauen ihre Kontrahentin mit einem Stein geschlagen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0 in Verbindung setzen.