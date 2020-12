Weinheim. (pol/rl) Ein 23-jähriger mutmaßlicher Drogendealer wurde am Freitagabend in Weinheim festgenommen. Der junge Mann war einer Polizeistreife gegen 14.45 Uhr im Vogesenweg aufgefallen, wo er mit einem hochwertigen E-Bike unterwegs war. Als der 23-Jährige den Streifenwagen sah, trat er in die Pedale und versuchte davonzufahren. Dabei warf er zunächst eine Tüte in ein Gebüsch. Wenig später sprang er von Rad und flüchtete zu Fuß weiter.

Die Beamten folgten ihm zu Fuß und konnten ihn rund einen Kilometer weiter einholen und festnehmen. In der weggeworfene Tüte fanden die Beamten mehrere Plomben mit rund 8,2 Gramm Marihuana. Da der junge Mann zum E-Bike widersprüchliche Angaben machte und nicht nachweisen konnte, dass es ihm gehörte, suchten die Beamten mit ihm seine Wohnung auf.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der Wohnung seiner Mutter fanden die Beamten nochmals Marihuana. Hier hatte er rund 75 Gramm aufbewahrt. Der 23-Jährige sitzt nun wegen Verdachts des unerlaubten Drogenhandels in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des E-Bikes, mit dem der 23-Jährige angetroffen wurde und bittet diesen, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 zu melden