Weinheim. (pol/sdm) In einer Weinheimer Pizzeria ist es zu einem brachialen Einbruch gekommen. Die Polizei berichtet, dass sich in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter Zugang zur Pizzeria in der Wormser Straße verschafften. Sie rissen eine an der Decke angebrachte Überwachungskamera ab und hebelten zwei Geldspielautomaten auf.

Die Höhe des erbeuteten Bargelds ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Einbruch wurde von dem Geschädigten am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr festgestellt. Als Einbruchszeit kommt demnach Samstagabend, 22.30 Uhr bis Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in Betracht. Das Polizeirevier Weinheim sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06201/10030 melden.