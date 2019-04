Weinheim. (pol/rl) In die Johann-Sebastian-Bach-Schule in der Fichtestraße drangen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter ein. Über die Tür des Notausgangs gelangten die Täter in die Innenräume. Hier traten sie die Türe zum Rektorat ein. Bisherigen Angaben zufolge wurde mindestens ein Apple-iPad gestohlen. Möglicherweise war es aber noch mehr.

Die Einbruchszeit liegt zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr.

Zeugen werden gebeten das Polizeirevier Weinheim unter der 06201/10030 zu informieren.