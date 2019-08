Weinheim. (pol/mare) An der Bergstraße hat es gekracht: Diese Unfälle haben sich in Weinheim laut Polizei ereignet:

Auf der Kreisstraße K4229 an der Einmündung zur Bundesstraße B38 kam es am Mittwoch gegen 16.35 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Mercedes. Eine 40-jährige BMW-Fahrerin war auf der K4229 in Richtung B38 unterwegs und wollte nach links in die Straße "Im Tiefgewann" abbiegen. Dabei kollidierte sie allerdings mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 59-Jährigen, wobei dessen 52-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste aber nicht behandelt werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Ein 57-jähriger Mopedfahrer rutschte auf der Westtangente/B38 an der Einmündung zur K4229 auf einer Ölspur aus und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Armen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde die Ölspur, die sich einige Meter über die Fahrbahn zog, von einer Firma beseitigt. Der Verursacher konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 zu melden.