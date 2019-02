Weinheim. (pol/sdm) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat unter Verwendung von Blaulicht eine Massenkarambolage ausgelöst.

Die Polizei berichtet, dass der Fahrer am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr auf der Mannheimer Straße unterwegs war. Nachdem er zunächst an der Haltelinie vor der Ampel gewartet hatte, mündete er bei Rot in die Bundesstraße 38. Damit löste er eine Karambolage mit fünf beteiligten Auto aus. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

Der Autofahrer kümmerte sich nicht weiter und setzte die Fahrt unter Verwendung von Sondersignal in Richtung Autobahn fort. Bisherigen Erkenntnissen nach könnte auf der Fahrzeugseite "Rettungsdienst..." angebracht gewesen sein. Das Auto soll ein dunkler Kombi sein.

Überprüfungen bei entsprechenden Institutionen verliefen bislang ohne Erfolg.

Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 melden.